' Dal Sud al Mondo | voci e storie di successo' | l' inserto speciale venerdì in edicola col

Una perversa dipendenza Dal petrolio sta soffocando il Sud Sudan : La produzione di petrolio nel paese afflitto per anni dalla guerra civile ha contaminato l'acqua potabile disponibile per 600.000 persone. L'indice è puntato contro il gigante petrolifero malesiano ...

Nelson Mandela - Dalla prigionia alla lotta all'apartheid in Sudafrica - Sky TG24 - : Icona mondiale della lotta al razzismo e al regime che oppresse il Sudafrica per decenni, "Madiba" trascorse un terzo della sua vita in carcere ma una volta libero cambiò la storia del suo Paese ...

Elvezia in Riccanza 3 Dal Sud con furore tra fango e sfilate : Elvezia in Riccanza 3 sarà la nuova Elettra Miura Lamborghini? Sicuramente i fan di quest’ultima non ci pensano minimamente a paragonare le due giovani ereditiere e, sicuramente, la prima puntata del programma MTV in onda questa sera non farà altro che confermare questo divario. La ricca ereditiera si è data ormai alla moda e alla musica mentre Elvezia in Riccanza 3 è ancora in piena salita e non solo le toccherà conquistare il suo ...

Scia luminosa verde solca i cieli del Sud : tante segnalazioni Dalla Puglia : Una spettacolare Scia luminosa è stata avvistata poco fa, esattamente alle ore 23.45 di Domenica 2 Dicembre, nei cieli del Sud Italia. Una "palla infuocata" di colore verde è stata visibile per...

Droga : cocaina Dal Sud America - in corso sette arresti : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - La polizia di Busto Arsizio (Varese) sta eseguendo in queste ore sette provvedimenti di cattura richiesti dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di Droga. I sette uomini in arresto farebbero parte di un'ass

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre Dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

FESTIVAL DOTTRINA SOCIALE DI VERONA - Dal Sud UN MODELLO DI CREDITO EFFICIENTE - : Con tanti protagonisti dell'economia impegnati nel SOCIALE Napoli anche qui ha saputo dare un notevole contributo di idee. Noi ci impegniamo nel segno della fedeltà a certi principi nel cambiamento ...

Sud Africa - in ospeDale con coltello conficcato in testa chiede : 'C'è un dottore libero?' : Questa storia sembra il copione di un film horror, ma spesso la realtà supera la fantasia. Shaun Wayne, ciclista sudAfricano, si è presentato in ospedale con un coltello conficcato nel cranio. L'uomo, come se nulla fosse, ha chiesto al personale della reception: 'C'è un dottore libero?'. Tutti, pazienti in attesa compresi, sono rimasti allibiti alla vista del ciclista con molto sangue sul volto e con la lama piantata nel cranio. Waye, poco ...

Maltempo : Federalberghi Veneto - grazie a tecnici venuti anche Dal Sud : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sono arrivati anche dalla Sicilia e dalla Campania. Fra i tecnici dell’Enel e di Terna ci sono anche loro, al lavoro per ripristinare le linee elettriche e rifornire i generatori di case e alberghi, con temperature sotto lo zero. Proprio dagli albergatori di Belluno e

Sudafrica - ciclista arriva in ospeDale con lama conficcata in testa dopo una rapina : Un ciclista si è presentato in ospedale visibilmente tranquillo, se non fosse che aveva un coltello conficcato nella testa. Il 34enne Shaun Wayne (la vittima di questa vicenda) stava pedalando nei pressi di Cape Town in Sudafrica, quando è stato aggredito da una gang che voleva sottrargli la bicicletta. L'uomo non è riuscito a difendere il mezzo ed è poi stato accoltellato alla testa. Quando poi ha deciso di andare in ospedale si è avviato da ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali incomincerà la stagione al Giro di Colombia 2019? Le prime conferme Dal Sudamerica : Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Colombia 2019 e dunque iniziare la propria stagione in Sudamerica, disputando questa piccola corsa a tappe classificata come 2.1 nel World Tour. Lo Squalo deve ancora comunicare ufficialmente il proprio calendario di gare per il prossimo anno (lo farà a metà dicembre in occasione del ritiro della sua squadra in Croazia) ma trapelano già le prime indiscrezioni: come riporta la stampa locale, Jorge ...

Maltempo al Centro-Sud - si stacca un pezzo di capitello Dalla Reggia di Caserta : Danni e disagi in tutta Italia per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’intera Penisola. A Caserta, il forte vento ha provocato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica. Allerta gialla in tutta la Regione, mentre in Calabria una tromba d’aria ha investito un treno sulla linea Crotone-Catanzaro Lido p...

Allerta Meteo - Italia flagellata Dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Inceneritori - Fontana conferma : “Stop a rifiuti Dal Sud - chiederemo che cambi la legge dello Stato” : Mezza provocazione e mezza proposta, perché al momento “c’è una legge dello Stato che ce lo impedisce. Ma chiederemo di modificarla“. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, conferma la sua posizione espressa in un’intervista a La Stampa: “Stop ai rifiuti che vengono dal Sud“. Secondo Fontana i termovalorizzatori lombardi sono all’avanguardia, tanto da rappresentare “quasi una forma di ...