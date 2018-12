Dal crollo del Morandi ai ragazzi imprigionati nella grotta in Thailandia | le foto Ansa

AnDalusia - crollo dei socialisti del premier Pedro Sanchez. Vola l’estrema destra di Vox : Per i media spagnoli è una svolta storica. L’estrema destra “Vox” è infatti la grande sorpresa della tornata elettorale di ieri in Andalusia ed entra per la prima volta nel parlamento regionale e guadagna – in una terra governata dai socialisti ininterrottamente da 36 anni – 12 seggi. La formazione di estrema destra del leader Santiago Abascal, al suo debutto, prende il 10,96% dei voti. Un obiettivo che lo stesso ...

Verissimo - il crollo psicologico di Jane Alexander Dalla Toffanin : 'È il funerale...' : Momenti drammatici per Jane Alexander ospite di Verissimo da Silvia Toffanin . Dopo il Grande Fratello Vip , l'attrice si è ritrovata ad affrontare la fine della relazione con il suo compagno ...

Nazionale - maglie all’asta per aiutare le realtà colpite Dal crollo di Ponte Morandi : Il crollo di Ponte Morandi è ancora una ferita aperta per Genova e per l’Italia intera, la Nazionale italiana di calcio mette all’asta su Charitystars alcune maglie La Nazionale Italiana di calcio si schiera al fianco di Genova colpita il 14 agosto dal tragico crollo di Ponte Morandi. Questa settimana l’asta di ”Stelle Nello Sport” per ”Genova nel cuore” mette in palio su Charitystars la maglia ...

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi Dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Crollo della Pontina - Trano : "Politica scollegata Dal territorio". : San Felice Circeo: Nella primissima mattinata di oggi un'auto è stata inghiottita da una voragine generatasi lungo la strada Pontina, nel territorio di San Felice Circeo , loc. San Vito, . Il bilancio ...

Sondaggi - i 5 Stelle asfaltati Dalla Lega (e Di Maio da Salvini) : i numeri del crollo : Ma se Atene piange, Sparta non ride: la fiducia nelle opposizioni è al minimo. Più in basso di così c’è solo da scavare...

Nba - la sorpresa Portland : Dal crollo nei playoff al primato nella durissima Western Conference : Portland al comando, Memphis seconda, con i Los Angeles Clippers quarti a mangiarsi le mani per il +24 sprecato a Washington complice lo 0-8 al tiro di Danilo Gallinari. Dopo cinque settimane di ...

Nascite - nuovo crollo nel 2018 : mai così male Dall'Unità d'Italia : Giù a picco verso nuovi record negativi. Mentre la politica discute su incentivi più o meno improbabili per spingere le Nascite in Italia , l'ultimo ventilato è la cessione di terreni alle famiglie che fanno il terzo figlio, i dati di metà 2018 ...

Nintendo : le azioni subiscono il più grande calo Dal 2016 dopo il crollo in borsa di Nvidia : Nintendo cala in borsa, il prezzo delle azioni è infatti sceso del 10%, determinando il più grande calo da due anni a questa parte, riporta Nintendolife.Il prezzo delle azioni della grande N ha iniziato a scendere ieri mattina (ora locale giapponese), e non hanno arrestato la loro discesa per tutta la giornata di negoziazione in borsa.Per parlare di un po' di numeri, le azioni sono scese fino ad un massimo di 31.350 ¥, per poi stabilizzarsi ad ...

Decreto Genova - ok del Senato a tre mesi Dal crollo del ponte : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi Dal crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Crollo Ponte - Genova come Marina : “Uscirà Dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...