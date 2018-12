Crotone | grave una dottoressa aggredita davanti all’ospedale

Crotone - dottoressa aggredita con cacciavite davanti all’ospedale : è grave : L’aggressione da parte di una persona che accusava la dottoressa per la morte di una congiunta: la donna è ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita

Crotone - giovane promessa della Juve nel mirino : obiettivo Nicolò Fagioli (RUMORS) : Dopo la pausa per le nazionali [VIDEO], è andato in archivio anche l'ottavo turno del campionato di Serie B per il Crotone. La formazione calabrese, reduce da un pessimo momento caratterizzato da tre sconfitte in quattro partite di campionato, è riuscita a rialzare la testa superando 2-1 il Padova del tecnico Pierpaolo Bisoli. Un match combattuto, anche alla luce della buona prestazione messa in campo dai biancoscudati che tornano a casa senza ...