Crotone | dottoressa aggredita davanti all' ospedale | è grave | A salvarla un ambulante

Crotone . Luigi Amoruso aggredisce Maria Carmela Calindro - dottoressa salva grazie a Mustapha El Aoudi : E’ sotto choc Crotone per la gravissima aggressione avvenuta martedì pomeriggio per la quale è stato arrestato con l’accusa di

Crotone - dottoressa aggredita davanti all’ospedale con un cacciavite : Crotone , dottoressa aggredita davanti all’ospedale con un cacciavite La donna era al termine del turno quando un uomo l’ha colpita al collo con un cacciavite . È stata salvata dall’intervento di un ambulante marocchino, che è riuscito a bloccare l’aggressore, e ha detto: "La voleva ammazzare". Il medico è grave ma non in ...

Crotone - paziente muore e la dottoressa viene aggredita da un parente con un cacciavite : Una dottoressa stava lasciando il presidio ospedaliero di 'San Giovanni di Dio' di Crotone, quando è stata aggredita da un uomo con un cacciavite. Fortunatamente, un ambulante extracomunitario ha visto quanto stava accadendo ed è accorso in difesa della donna. Il medico è stato subito ricoverato in ospedale in codice rosso, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Aggressore bloccato dalla polizia La donna, Maria Carmela Nuccia Calindro, ...