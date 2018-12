CROTONE | DOTTORESSA AGGREDITA CON CACCIAVITE Il marito ' chiedo cittadinanza per

Dottoressa aggredita davanti all'ospedale di CROTONE - parla il migrante che l'ha salvata : 'Non sono un eroe' : La donna aveva appena lasciato la struttura quando è stata assalita dal 50enne armato di cacciavite che voleva vendicare così la morte della madre, deceduta per un tumore. "Ho sentito gridare aiuto, ...

CROTONE - dottoressa aggredita davanti all'ospedale : è grave | A salvarla un ambulante extracomunitario : Stava lasciando il presidio quando è stata colpita al collo con un cacciavite. Difesa da un ambulante extracomunitario, è stata ricoverata in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita