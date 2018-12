Nba : Crollano gli Spurs di Belinelli : ROMA - La pesante sconfitta degli Spurs di Marco Belinelli è il risultato più significativo nelle 5 partite Nba giocate stanotte. Un ko che fa sprofondare nella crisi , e in classifica, penultimo ...

USA - Crollano gli ordinativi di beni durevoli : Brusco stop per gli ordinativi di beni durevoli americani, nettamente al di sotto delle aspettative del mercato. Nel mese di ottobre , gli ordini si sono attestati a 248,5 miliardi di dollari, ...

Quota 100 - Upb : gli assegni Crollano dal 5 al 34 per cento : Arriva una terza voce a corroborare la tesi secondo cui chi opterà per l’uscita anticipata da lavoro con Quota 100 percepirà assegni più bassi: è quella dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che nel corso di un’audizione sulla Manovra 2019, ha rivelato come la tanto attesa Quota 100 potrebbe costare molto cara a chi la sceglie. Quota 100: assegni ridotti fino al 34 per cento Secondo i conti dell’Upb, che ha provato a simulare le ...

Ilary Blasi fa flop : Crollano gli ascolti del Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip fa flop di ascolti: Ilary Blasi battuta da L’Allieva Ancora un successo per L’Allieva 2, che giovedì 8 novembre in prima serata sul primo canale della Tv di Stato è stata seguita da 4.812.000 telespettatori, pari al 20,1% di share. Su Canale 5, invece, il nono appuntamento con la terza edizione del Grande Fratello Vip ha fatto registrare 3.057.000 telespettatori, pari al 16,9% di share. Il reality show è stato ...

Marsiglia : Crollano due stabili - 9 persone risultano disperse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Marsiglia - Crollano due palazzi nel centro della città : Due palazzi sono crollati nel centro di Marsiglia. In un tweet, la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur precisa che il primo edificio crollato si trovata in rue d'Aubagne, nel primo ...

Francia - Crollano due palazzi nel centro di Marsiglia : due feriti : Due palazzi sono crollati questa mattina nel centro di Marsiglia: è quanto annunciano i media francesi precisando che ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti. Al momento, riferisce Afp, ci sono due feriti. Nessuno dei due è grave. In un tweet, la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d’Azur precisa che gli edifici crollati – entrambi di tre piani – si trovano in rue d’Aubagne ai civici 63 e 65, nel ...