Crocchette di formaggio – ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

: #viteallimite _Salve cosa vuole? _45 panini e 24 crocchette di formaggio, un secchio di peperoni fritti e una tanic… - vBaphomet : #viteallimite _Salve cosa vuole? _45 panini e 24 crocchette di formaggio, un secchio di peperoni fritti e una tanic… - GoGoBurger : Menù del mese di Dicembre: 4P Menù - Pesto Burger (Burger - pesto - pinoli - formaggio primo sale) + Potato balls… - maria_micola : RT @lacucinadinonna: Non sono le solite crocchette -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)DIINGREDIENTI: 100 g di farina, 150 g difresco, 1 uovo, pane grattugiato, olio, un pizzico di sale.PREPARAZIONESbattere il tuorlo dell’uovo, aggiungere la farina, il sale e l’albume d’uovo montato a neve .Fare riposare circa 1 ora. Tagliare ilin strisce larghe circa 4 cm e spesse circa ½ cm.Tuffare le fette nel precedente impasto, passarle nel pane grattugiato (schiacciando leggermente in modo che si attacchi bene) e lasciarle in frigo per circa ½ ora.Friggerle in olio caldissimo e scolarle su carta assorbente. Servire ben calde.