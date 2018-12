Crisi Russia-Ucraina | gli Usa pronti a inviare una nave da guerra nel Mar Nero

Crisi Ucraina-Russia - l'allarme di Kiev : "Mosca prepara l'offensiva" : Vicino al confine con l'Ucraina sarebbero stati stati spostati 300 carri armati T-62 provenienti dalle regioni orientali...

Perché è importante l’ultima Crisi tra Ucraina e Russia : Il sequestro russo di tre navi ucraine nello stretto di Kerc’ sta agitando la NATO e potrebbe avere effetti sulle prossime elezioni presidenziali in Ucraina

La Crisi tra Russia e Ucraina spacca la Chiesa Ortodossa : ... la tensione tra Russia ed Ucraina per la Crimea si riflette e raddoppia nel grande scontro che va dividendo le 14 chiese autocefale che compongono il mondo dell'ortodossia orientale. L'andamento dei ...

La Crisi Russia-Ucraina? Niente paura - nessuno vuole la guerra : Da Donetsk, Est, a L'viv, Ovest, si passa quasi da un mondo all'altro. Una dura reazione russa, quindi, era da mettere in preventivo. Anzi: era inevitabile. Ed era più che probabile che la pressione ...

G20 - dazi commerciali e Crisi Russia-Ucraina/ Ultime notizie - la minaccia di Trump "Usa pronti a sfilarsi" - IlSussidiario.net : G20, dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina. Ultime notizie, la minaccia del presidente Donald Trump "Usa pronta a sfilarsi"

G20 Buenos Aires - tra tensioni su dazi e Crisi Russia-Ucraina : Usa pronti a sfilarsi : “Stavolta non sarà come al G7 in Canada”. Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ai suoi mentre l’Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che parte tra le tensioni sui dazi e per la crisi tra Russia e Ucraina, e i cui lavori sono ancora una volta appesi alle bizze del presidente americano che ha dato un ordine ben preciso: “O passano le condizioni poste dagli Stai Uniti o ci tireremo fuori dal comunicato ...

Crisi Russia-Ucraina - la Guerra fredda si trasferisce a Buenos Aires. Ma è l'Europa il campo di battaglia : Dal Mare blindato, alla "Guerra degli ingressi": tra Russia e Ucraina è scontro frontale. A tutto campo. Kiev non permetterà ai russi tra i 16 e i 60 anni di entrare nel Paese durante la legge marziale. Lo ha reso il capo del servizio di frontiera statale, spiegando che un'eccezione potrebbe essere fatta per "casi umanitari". "L'ingresso di stranieri - principalmente quello dei cittadini della Federazione Russa - è ora ...

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov

Crisi Russia-Ucraina - un incidente cercato da Kiev e preso a pretesto da Mosca : Marinai ucraini speronati, feriti, arrestati e processati per direttissima, rei confessi in videoclip di volontari sconfinamenti nelle acque territoriali russe. Scene e toni, da parte sia russa che ucraina, da propaganda comunista Anni Cinquanta. La scena del crimine: una ‘battaglia navale’ nelle acque dello stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mare d’Azov, un mare chiuso tra lembi di costa di Crimea, Ucraina e Russia: la Guardia ...

Europa League - Vorskla-Arsenal a Kiev : decisione Uefa dopo legge marziale nella Crisi Ucraina-Russia : La partita tra FC Vorskla e Arsenal, valida per il quinto turno di Europa League, si giocherà regolarmente, ma a Kiev all'Olimpiyskiy Stadium e non al Butovsky Vorskla Stadium di Poltava, una delle ...

Crisi Russia-Ucraina - Mosca gela l'Europa : "Non abbiamo bisogno di mediatori" : I venti di guerra tra Russia e Ucraina investono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse tra Mosca e Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero. Mosca non cerca mediatori. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del ...

Crisi di fiducia euro-atlantica ostacola la cooperazione tra Francia e Russia " Lavrov - : La Crisi di fiducia nella regione euro-atlantica impedisce la piena cooperazione della Russia e della Francia per liquidare minacce globali come il terrorismo, ha dichiarato il ministro degli Esteri ...