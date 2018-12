Crisi nera con il Samsung Galaxy S9 | vendite mediocri e balzo super coi vari Huawei P20

NBA - San Antonio Spurs in Crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

Pd - il punto più basso della sua storia : Crisi nera - ha più candidati che iscritti : E qui si fa la storia della politica. Una storia che ovviamente nessuno del Pd ha voglia di raccontare. Ieri, infatti, il problema si è nuovamente posto. Nel Lazio si teneva il secondo turno delle ...

Liga - Crisi nera Real Madrid : 3-0 Eibar! : LA CRONACA - L' Eibar parte fortissimo e dopo tre minuti Garcia Kike è fermato soltanto dal palo. Il Real Madrid ha sin da subito la percezione che non sarà una giornata felice. Il sentore s'...

Genoa in Crisi nera : i tifosi contestano - Juric traballa e Preziosi “cova” nuovi cambiamenti : Il Genoa versa in una situazione molto complessa dopo la sconfitta interna contro il Napoli ieri sera in quel di Marassi Il Genoa non sa più vincere. Due punti nelle 5 gare post-esonero di Ballardini, anche se va detto che alcune di queste sono state partite molto complicate contro squadre di alto livello. Ieri contro il Napoli l’ultima debacle Genoana di Juric, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente l’operato del ...

Europa League - Lazio ai sedicesimi con due giornate d’anticipo : ko un Marsiglia in Crisi nera : Europa League, Lazio matematicamente ai sedicesimi di finale dopo la vittoria odierna contro il Marsiglia che è stato eliminato dal torneo La Lazio vince per 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate d’anticipo. Una buonissima prova da parte della squadra di mister Inzaghi, contro un Marsiglia che non riesce a risollevarsi in questa pessima stagione sotto la guida di Garcia, ex ...

Basket – Serie A : l’Avellino decreta la quinta sconfitta di Trento - è Crisi nera per la squadra di Buscaglia : La squadra di Avellino vince l’anticipo della quinta giornata Serie A, ennesima sconfitta per Trento L’anticipo della quinta giornata di Serie A finisce con un’altra clamorosa sconfitta per Trento. La squadra di Buscaglia perde la quinta partita su cinque match disputati dall’inizio del campionato, decretando una crisi che fa traballare la panchina del suo allenatore. Bene, al contrario, Avellino, alla sua seconda ...

Serie B : Crisi Livorno - la Salernitana vince 3-1. Lucarelli esonerato? [GALLERY] : 1/16 Cafaro/LaPresse ...

NBA - Houston Rockets in Crisi nera : attento D'Antoni - ad Ovest i playoff non sono così scontati : Houston Rockets affatto brillanti in questo inizio di stagione NBA, l'avvio 1-5 era quantomeno inaspettato alla vigilia La partenza 1-5 degli Houston Rockets ha sorpreso davvero tutti in questo ...

NBA - Houston Rockets in Crisi nera : attento D’Antoni - ad Ovest i playoff non sono così scontati : Houston Rockets affatto brillanti in questo inizio di stagione NBA, l’avvio 1-5 era quantomeno inaspettato alla vigilia La partenza 1-5 degli Houston Rockets ha sorpreso davvero tutti in questo inizio di stagione NBA. Dopo la cavalcata superlativa nella stagione regolare della passata annata, in pochi avrebbero pronosticato queste difficoltà per i Rockets di D’Antoni. Certo, 6 partite non sono certo un test attendibile vista ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è Crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...

NBA - altro disastro degli Houston Rockets : per D’Antoni è Crisi nera! : Houston Rockets, una partenza 1-4 davvero in pochi l’avrebbero pronosticata, la squadra di coach D’Antoni sta vivendo un momento da incubo Terza vittoria stagionale per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che nella notte superano 133-113 gli Houston Rockets nella difficile trasferta al Toyota Center. A spingere la franchigia californiana (3-2 in stagione) i canestri di Montrezl Harrell, 30, 23 per Lou Williams seguito a ...

Di Francesco - le quattro partite per esonerare la Crisi : C'è chi dice che è incapacità. Forse, però, è soltanto confusione. Di certo, più di qualcosa non quadra. Sono i numeri, ma non solo i numeri, a dirlo. Proviamo a riassumerli: 14 punti in classifica, ...

Risultati Serie C Girone A - B e C - la classifica : Crisi nera per il Monza : 1/43 LaPresse/Alberto Gandolfo ...

Risultati Serie D Girone I e la classifica - il Bari non va oltre il pareggio : Crisi nera per il Messina [FOTO e VIDEO] : 1/7 Foto Instagram ...