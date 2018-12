Crea panico ospedale | fermato con taser

L'unica strategia del governo è quella di Creare il panico : Il panico come strategia del governo Berlino, 7 nov 08:36 - (Agenzia Nova) - Nel confronto con la Commissione europea sulla legge di stabilità per il 2019, il governo italiano “farà poco per tranquillizzare i mercati, poiché l'incertezza lo aiuta a tenere l'Europa sotto pressione”. È quanto sostiene