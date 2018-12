Cracco al concorrente commosso | Sei un maschio | non un barboncino I social

huffingtonpost

: RT @Corriere: Cracco al concorrente in lacrime: «Sei un maschio!». La rete non apprezza Video - AbruzzoBlog : RT @Corriere: Cracco al concorrente in lacrime: «Sei un maschio!». La rete non apprezza Video - Mostro_Biscotto : RT @Corriere: Cracco al concorrente in lacrime: «Sei un maschio!». La rete non apprezza Video - Corriere : Cracco al concorrente in lacrime: «Sei un maschio!». La rete non apprezza Video -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) "Il tuo piatto era buonissimo". È bastata questa frase per far commuovere Rodolfo, undi Hell's Kitchen, il programma di cucina di Sky Uno. Un comprensibile momento di emozione, vista la durezza con cui lo chef e gastronomo italiano tratta spesso i concorrenti. Alle lacrime del giovane, però,è tornato nei panni dello chef severo e ha tuonato: "Ma cosa fai? Ti metti a piangere? C...o, ma sembri un. Ma sei è un!".La frase non è passata inosservata e su Twitter molti utenti hanno attaccato, alcuni accusandolo di maschilismo. "E quindi....unnon può piangere?", scrive un utente; "i maschi non piangono. Cucinare è cosa da donne", gli fa eco un'altra.E quindi .... unnon può piangere? Mi fido di più chi è sensibile alle emozioni a prescindere del sesso,! ...