Coppa Libertadores | River Plate-Boca Juniors | Messi sarà al Bernabeu | CR7 diserta

Coppa Libertadores : Cristiano Ronaldo e Messi a Madrid per la finale : TORINO - Due ospiti d'eccezione al Bernabeu in occasione della finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors , eccezionalmente ospitata da Madrid: Cristiano Ronaldo e Leo ...

Coppa Libertadores - River-Boca si gioca il 9 dicembre al Bernabeu di Madrid : La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid il 9 dicembre. È stato confermato dalla Conmebol e poi ratificato da Alejandro Domínguez dopo la sentenza del tribunale disciplinare che ha respinto il ricorso del Boca Juniors e che ha comminato al River Plate una sanzione e una multa di 400mila dollari. I Millonarios giocheranno le prossime due partite in casa nelle ...

Coppa Libertadores - la finale River-Boca si giocherà fuori dall’Argentina per motivi di sicurezza. In campo l’8 o il 9 dicembre : River Plate-Boca Juniors si giocherà fuori dall’Argentina. È la decisione presa dalla Conmebol riguardo al secondo atto della finale di Coppa Libertadores, dopo gli scontri all’esterno dello stadio Monumental che hanno provocato il ferimento di due giocatori del Boca e il rinvio. La Confederazione sudamericana di calcio ha annunciato che i due club di Buenos Aires si affronteranno l’8 o il 9 dicembre lontano dal Paese ...

Libertadores - la polemica di Maradona : “La Coppa deve andare al Boca” : Diego Armando Maradona ha esortato l’organo di governo del calcio sudamericano il Conmebol ad assegnare la Coppa Libertadores al Boca Juniors dopo la sospensione della gara di ritorno a causa dell’assalto dei tifosi del River Plate nei confronti del pullman dei calciatori xeneizes. La partita tra i due club argentini, originariamente prevista per 17 ora locale di sabato al “Monumental” è stata rinviata proprio per ...

La finale di ritorno di Coppa Libertadores non si giocherà in Argentina : La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l'8 o il 9 dicembre in una sede ancora da stabilire ma fuori dell'Argentina. È l'indicazione che emerge dall'incontro in corso ad Asuncion, in Paraguay, dei vertici della Conmebol con i presidenti dei due club. Questo nonostante l'opposizione del Boca che continua a a non voler giocare e chiede la vittoria a tavolino. Come possibili sedi della ...

Coppa Libertadores - inchiesta contro il River : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Sono ore di grande tensione dopo il rinvio della finale di Copa Libertadores tra River e Boca Juniors a causa dell’assalto al pullman della squadra ospite, nel frattempo i due presidenti delle squadre si incontreranno a breve presso la sede della CONMEBOL per decidere la data utile dopo il rinvio. Nelle ultime ore si è inoltre dimesso il capo della sicurezza di Buenos Aires, Martin Ocampo dopo le furiose polemiche sulla gestione ...

Coppa Libertadores River-Boca - il Comune di Genova : “giocate a Marassi” : Situazione paradossale per la Coppa Libertadores, la partita River-Boca è stata rinviata per ben due volte a causa dell’assalto da parte dei tifosi del River al pullman del Boca. Nelle ultime ore è arrivata la clamorosa proposta da parte del Comune di Genova: “Egregi Presidenti, la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente moto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi ...

Coppa Libertadores - River-Boca : cronaca di un fallimento. La finale si giocherà non prima di dicembre. Forse in campo neutro : “Vergogna mondiale”, così titolava Olé, uno dei più importanti quotidiani d’Argentina, all’indomani della guerriglia che ha sconvolto Buenos Aires sabato 24 novembre in occasione del derby fra River Plate e Boca Juniors, finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018. Dopo un weekend di polemiche e rinvii, la partita è saltata e martedì 27 novembre si deciderà come e quando recuperarla. Scartato il prossimo fine ...

Il rinvio dellaCoppa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviata a data da destinarsi il ritorno della Finale di Coppa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Ha vinto la violenza : rinviata (di nuovo) la finale della Coppa Libertadores | : Dopo i violentissimi scontri di ieri, che hanno provocato anche il ferimento di alcuni calciatori, la partita è stata posticipata

Coppa Libertadores - finale rinviata : 18.27 La finale di ritorno della Coppa Libertadores River Plate-Boca Juniors stasera non si gioca. Lo ha annunciato il presidente della confederazione sudamericana (Conmebol) Alejandro Rodriguez. "Non ci sono le condizioni per giocare" ha detto,precisando che una volta rientrato ad Asuncion deciderà la nuova data dopo un esame approfondito della situazione. All'andata era finita 2-2. I fatti: sabato gara rinviata di 24 ore dopo l'assalto al ...

