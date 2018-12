Coppa Italia | Sassuolo-Catania 2-1 | Locatelli regala la qualificazione agli ottavi

Napoli-Sassuolo - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il Sassuolo si è regalato il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: i neroverdi a Reggio Emilia oggi hanno superato, non senza difficoltà, il Catania, compagine che milita in Serie C, per 2-1, grazie alle reti di Matri al 14′ e Locatelli all”80′. In mezzo la rete del momentaneo pari etneo griffata da Brodic al 41′. Gli ottavi di finale sono in programma il 13 gennaio e prevede che ci sia il sorteggio (che verrà ...

Highlights Sassuolo-Catania 2-1 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Sassuolo si è regalato il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: i neroverdi a Reggio Emilia oggi hanno superato, non senza difficoltà, il Catania, compagine che milita in Serie C, per 2-1, grazie alle reti di Matri al 14′ e Locatelli all”80′. In mezzo la rete del momentaneo pari etneo griffata da Brodic al 41′. Pasticcio di Silvestri al 14′, che sbaglia il controllo davanti alla propria area di rigore e ...

Diretta/ Chievo Cagliari - info streaming Rai : Rolando Maran il grande ex della partita - Coppa Italia 2018 - - IlSussidiario.net : Coppa Italia, Diretta Chievo Cagliari e info streaming Rai. Quarto turno della competizione, che determinerà chi affronterà l'Atalanta. Chi passrà il turno?

Coppa Italia - Torino-Sudtirol : Mazzarri ne chiama 24 : TORINO - Allo Stadio Olimpico Grande Torino , domani sera, ore 20.45, arriva l' Alto Adige Sudtirol , formazione attualmente nona nel girone B di Serie C e guidata dall'ex Paolo Zanetti , 76 partite, ...

Coppa Italia : la Sampdoria batte la Spal al Ferraris - ora tocca al Milan : Si è giocata ieri sera, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, la partita Sampdoria-Spal, valida per il quarto turno della Coppa Italia. I doriani sono riusciti a superare la compagine ferrarese allenata da Leonardo Semplici, accedendo così agli ottavi di finale dove troveranno il Milan. Vittoria e qualificazione, dunque, per la formazione blucerchiata che, forte anche della spinta dei suoi tifosi, è riuscita a strappare in rimonta il pass ...

Coppa Italia - Novara-Pisa 3-2 : Manconi allo scadere conquista il pass per la Lazio : NOVARA - Novara-Pisa non è stata una partita per cuori deboli. Nella prima frazione il Pisa va in vantaggio con un eurogol di Marconi : l'ex Alessandria su cross di Lisi piazza un piattone al volo da ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan/ La gara si giocherà il 16 gennaio a Gedda - IlSussidiario.net : La Supercoppa Italiana 2018, Juventus-Milan, si giocherà il 19 gennaio prossimo al King Abdullah Sports City Stadium negli Emirati Arabi a Gedda.

Coppa Italia - Novara supera Pisa : ottavi contro la Lazio : ROMA - Il Novara batte 3-2 il Pisa e si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia dove sfiderà all'Olimpico la Lazio. Alle 18 Sassuolo-Catania, alle 20:45 Chievo-Cagliari. Domani le ultime due sfide ...

