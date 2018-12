Coppa Italia | Novara batte Pisa e vola agli ottavi dove troverà la Lazio

Coppa Italia - Novara-Pisa 3-2 : i piemontesi sfideranno la Lazio agli ottavi : Quante emozioni al Piola di Novara. E' il Novara a spuntarla all'ultimo respiro dopo una gara densa di episodi. Entrambe le squadre cercavano un riscatto da un periodo piuttosto negativo in Serie C: i ...

Calcio : Coppa Italia - il Cagliari sfida il Chievo per avanzare : Cagliari , e probabilmente anche Chievo, in versione sperimentale stasera al Bentegodi per la sfida di Coppa Italia che vale il passaggio di turno e il successivo match con l'Atalanta. L'unica ...

RISULTATI Coppa Italia / Diretta gol live score : si gioca al Silvio Piola! - 4turno - 5 dicembre - - IlSussidiario.net : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite attese oggi mercoledi 5 dicembre 2018, nel quarto turno preliminare.

Calcio - SuperCoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita : Ora è ufficiale. Il primo trofeo di questa stagione calcistica in Italia, ovvero la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella Finale dell’Olimpico a Roma, si affronteranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora Italiana, alle 20.30 ora locale). Una grande classica ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score 4turno : il lungo cammino del Catania - IlSussidiario.net : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite attese oggi mercoledi 5 dicembre 2018, nel quarto turno preliminare.

Novara Pisa LIVE : il risultato in diretta di Coppa Italia - quarto turno : FORMAZIONI UFFICIALI Novara , 4-2-3-1, : Benedettini; Tartaglia, Bove, Chiosa, Visconti; Fonseca, Sciaudone, Nardi; Cattaneo; Peralta, Cacia. All: W. Vialli Pisa , 3-5-2, : Gori; Bruschiazzo, Brignani,...

SuperCoppa Italiana - Juventus-Milan : data - luogo - modalità di svolgimento - diretta tv e premi : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan – La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2018/2019, trentunesima edizione del trofeo, si disputerà a Jeddah (Arabia Saudita), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora Italiana). La gara verrà disputata tra le Società: JUVENTUS Football Club S.p.A. Campione d’Italia 2017/2018 Associazione Calcio MILAN S.p.A. ...