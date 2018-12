Coppa Italia calcio 2019 | i risultati di oggi Novara in paradiso | Sassuolo a fatica

Coppa Italia - quarto turno : risultati e marcatori e programma completo : risultati Coppa Italia – Si è conclusa la seconda giornata di partite valide per il quarto turno di Coppa Italia. Le squadre delle squadre che sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale sono state Novara, Sassuolo e Cagliari che si aggiungono a Sampdoria, Benevento e Bologna che nella giornata di ieri hanno battuto […] L'articolo Coppa Italia, quarto turno: risultati e marcatori e programma completo proviene da Serie A ...

Highlights Chievo-Cagliari 1-2 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Cagliari firma l’unica vittoria esterna di giornata e guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: i sardi passano per 1-2 in casa del Chievo nel quarto turno eliminatorio grazie alle reti di Cerri all’8′ e Pisacane al 68′. Tra le due marcature ospiti il momentaneo pari firmato da Leris al 18′. Subito avanti gli ospiti: è l’8′ quando Faragò pesca in area Cerri, lesto ad ...

Napoli-Sassuolo - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il Sassuolo si è regalato il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: i neroverdi a Reggio Emilia oggi hanno superato, non senza difficoltà, il Catania, compagine che milita in Serie C, per 2-1, grazie alle reti di Matri al 14′ e Locatelli all”80′. In mezzo la rete del momentaneo pari etneo griffata da Brodic al 41′. Gli ottavi di finale sono in programma il 13 gennaio e prevede che ci sia il sorteggio (che verrà ...

Highlights Sassuolo-Catania 2-1 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Sassuolo si è regalato il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: i neroverdi a Reggio Emilia oggi hanno superato, non senza difficoltà, il Catania, compagine che milita in Serie C, per 2-1, grazie alle reti di Matri al 14′ e Locatelli all”80′. In mezzo la rete del momentaneo pari etneo griffata da Brodic al 41′. Pasticcio di Silvestri al 14′, che sbaglia il controllo davanti alla propria area di rigore e ...

