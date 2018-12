Coppa del Re | il Villarreal passeggia | poker di Atletico e Barcellona

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Blunck al comando delle qualifiche di Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si sono disputate le qualificazioni di una tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. MASCHILE – Si sono disputate due heat, i primi cinque di ogni serie si sono qualificati alle finali. Il miglior punteggio assoluto è stato firmato dallo statunitense Aaron Blunck (91.75) che è riuscito a precedere il connazionale Alex Ferreira (89.75 per il detentore della Sfera di Cristallo ...

Highlights Chievo-Cagliari 1-2 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Cagliari firma l’unica vittoria esterna di giornata e guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: i sardi passano per 1-2 in casa del Chievo nel quarto turno eliminatorio grazie alle reti di Cerri all’8′ e Pisacane al 68′. Tra le due marcature ospiti il momentaneo pari firmato da Leris al 18′. Subito avanti gli ospiti: è l’8′ quando Faragò pesca in area Cerri, lesto ad ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Highlights Sassuolo-Catania 2-1 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Sassuolo si è regalato il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: i neroverdi a Reggio Emilia oggi hanno superato, non senza difficoltà, il Catania, compagine che milita in Serie C, per 2-1, grazie alle reti di Matri al 14′ e Locatelli all”80′. In mezzo la rete del momentaneo pari etneo griffata da Brodic al 41′. Pasticcio di Silvestri al 14′, che sbaglia il controllo davanti alla propria area di rigore e ...

Diretta/ Chievo Cagliari - info streaming Rai : Rolando Maran il grande ex della partita - Coppa Italia 2018 - - IlSussidiario.net : Coppa Italia, Diretta Chievo Cagliari e info streaming Rai. Quarto turno della competizione, che determinerà chi affronterà l'Atalanta. Chi passrà il turno?

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale femminile. Programma - orari e tv : Dopo l’apertura con le stafette, la Coppa del Mondo di Biathlon vivrà le sue prime gare individuali e sarà un giovedì ricco a Pokljuka. Oltre alla 20km maschile, rinviata e posticipata a domani mattina a causa della nebbia, ci sarà anche la 15 km femminile, già in Programma nel primo pomeriggio. Di seguito il Programma completo della 15 km individuale di Pokljuka con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale maschile. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon vivrà un giovedì molto intenso a Pokljuka. A causa della nebbia, infatti, l’individuale maschile, prima gara individuale della stagione, è stata rinviata e posticipata a domani mattina, prima della gara femminile, già in Programma nel primo pomeriggio. Di seguito il Programma completo della 20 km individuale di Pokljuka con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Stefan Luitz - un nuovo rivale per Marcel Hirscher. La rinascita dopo tanta sfortuna : La seconda manche del gigante di Beaver Creek ha racchiuso in sé talmente tante emozioni che rimarrà nella mente di tutti ancora a lungo. La “favola” dello svizzero Thomas Tumler, che rimonta inesorabilmente posizioni su posizioni, fino ad arrivare al podio. La risposta, da fuoriclasse, di Marcel Hirscher, che vola al comando e relega alle sue spalle l’elvetico, capace comunque di risalire ben 18 gradini. A quel punto, però, al ...

Biathlon - Coppa del Mondo : rinviata la gara in programma a Pokljuka in Slovenia : Biathlon, Coppa del Mondo: la gara in programma a Pokljuka in Slovenia è stata dapprima slittata e poi rinviata a causa della nebbia La nebbia ha costretto gli organizzatori dell’individuale maschile di Biathlon prima a posticipare dalle ore 14.15 originarie alle ore 14.35 la partenza e successivamente a cancellare la gara in programma a Pokljuka in Slovenia. La visibilità infatti è stata ridotta per l’intera giornata e non ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : il meteo stravolge il programma. Tutti i favoriti della stagione - da Naeslund a Bischofberger : Le condizioni meteo avverse stanno letteralmente scombussolando i programmi degli sport invernali e lo sci freestyle è stato pesantemente colpito dalle alte temperatura e dalla poca neve in Europa. La Coppa del Mondo di questa disciplina dello sci freestyle doveva scattare in Val Thorens nel weekend ma l’appuntamento francese è stato cancellato proprio come quello di Montafon (Austria), le gare di Arosa sono state spostate al 15-16 ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score 4turno : il lungo cammino del Catania - IlSussidiario.net : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite attese oggi mercoledi 5 dicembre 2018, nel quarto turno preliminare.

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la 20 km individuale maschile rinviata a domani per nebbia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka rinviata alle ore 10.15 di domani. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile e che inizialmente aveva portato ad un piccolo slittamento di orario. Una gara molto attesa per l’eterno ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la partenza della 20 km individuale maschile ritardata. Nebbia fitta in Slovenia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE della 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka Rimandata alle ore 14.35. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile. Una gara molto attesa per l’eterno duello tra il francese Martin Fourcade, sette volte vincitore della classifica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia conferma il tallone d’Achille delle prove distance in tecnica libera : Certo una sola gara fornisce un dato che non può far statistica, ma anche in questa stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo il trend nelle distance in tecnica libera non pare essersi invertito per l’Italia: quanto visto nel Lillehammer Triple non fa dormire sonni tranquilli agli azzurri. Certo, potrebbero essere tante le attenuanti: siamo ad inizio stagione e la 15 km norvegese assegnava punti dimezzati, essendo tappa di un minitour, ...