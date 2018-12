Cop24 populista

ilfoglio

: Al #COP24 di Katowice, il presidente polacco Duda ha sprecato un’occasione per difendere gli interessi della sua na… - ilfoglio_it : Al #COP24 di Katowice, il presidente polacco Duda ha sprecato un’occasione per difendere gli interessi della sua na… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Roma. Avesse detto che il fabbisogno elettrico della Polonia dipende per l’80 per cento dal carbone, che al massimo si può sperare di una riduzione del 60 per cento entro il 2030 e che le idee proposte da queste conferenze sul clima sono aleatorie, piene di luoghi comuni e non fanno altro che minacc