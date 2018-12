COP24 | CIB presenta il Biogasfattobene a Katowice nella Giornata Mondiale del Suolo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas e rapnte della filiera italiana del biogas/biometano di matrice agricola, è intervenuto oggi anel corso didel, perre i progressi del modello agro-economico® che si candida ad essere punto di riferimento internazionale per una rivoluzione ecologica dell’agricoltura, in cui i servizi ecosistemici deldiventano focus prioritario di attenzione. Il presidente Gattoni dichiara: “Da una parte c’è la necessità di arrestare urgentemente il cambiamento climatico, dall’altra abbiamo una popolazione che sfiora gli 8 miliardi di individui e che richiede una produzione di cibo sempre crescente e quindi suoli fertili. In questo scenario così complesso, l’agricoltura torna ad essere centrale per le sorti del pianeta;e fotosintesi sono i mezzi formidabili ...