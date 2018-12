Contro la violenza | le egiziane di corsa per le strade del Cairo

CN : "sì" a più protezione Contro violenza domestica e stalking : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netanyau - combatteremo violenza Contro donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La giornata Contro la violenza sulle donne non è servita a nulla. Punto : La giornata contro la violenza sulle donne non è servita a nulla. Punto. Martina Castigliani ha scritto che non è normale che la politica si ricordi delle donne solo un giorno all’anno, il 25 novembre. E io aggiungo: non è normale quello a cui abbiamo assistito, fuori e dentro la politica, in una settimana. Vado con ordine. La deputata Matilde Siracusano, di Forza Italia, mentre in Aula si parla del ddl Anticorruzione, si lancia in ...

Violenza sulle donne - la prevenzione è la miglior cura Contro solitudine e fragilità : Proviamo a pensare alla Violenza sulle donne come al segno di un profondo malessere maschile, un disturbo pervasivo che attacca e in genere fa soffrire chi lo mette in atto e chi lo subisce. Nel caso non ci sia, da parte dell’uomo che compie Violenza, alcuna consapevolezza e rincrescimento del suo agire, il problema cambia di livello, acquisendo un’ulteriore rilevanza giudiziaria e psichiatrica. Quest’ipotesi non ha nessun intento ...

Gilet gialli - la violenza Contro i manifestanti e l’assalto ai poliziotti : il video della guerriglia a Parigi : Barricate per le strade, auto ed edifici dati alle fiamme. La guerriglia tra polizia e gruppi di teppisti si è propagata tra le strade di Parigi nel corso del pomeriggio nella terza giornata di manifestazione dei Gilet gialli contro l’aumento delle tasse sul carburante. Nel video, le cariche delle forze dell’ordine, le immagini di un’aggressione a un agente e una banca incendiata. video Twitter L'articolo Gilet gialli, la ...

Judo Club Ventimiglia : dopo 'Cinture rosse Contro la violenza sulle donne' oggi autodifesa e judo gratis : dopo la conferenza svoltasi ieri pomeriggio, continuano le iniziative sul territorio intemelio collegate al progetto ' Cinture rosse contro la violenza sulle donne'. Stasera, presso lo judo Club ...

Cosa prevede il Codice rosso Contro la violenza sulle donne : Avviare con maggiore tempestività i procedimenti penali riguardanti casi di violenza sulle donne e garantire strumenti più efficaci sia per l'adozione di provvedimenti cautelari sia per attuare misure di prevenzione a sostegno delle vittime. Questi gli obiettivi del disegno di legge 'Codice rosso', a cui hanno lavorato i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, che oggi è stato approvato dal ...

Il Cmd approva il codice rosso Contro la violenza sulle donne : “Denunciate i criminali” : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il codice rosso per la violenza sulle donne, un provvedimento che introduce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini relative ai casi di violenza di genere. "Con questo ddl stiamo anche facendo un appello alle donne che subiscono violenze: denunciate, perché quello che avete al vostro fianco è un criminale, non è nemmeno da considerarsi un uomo”, ha spiegato il Guardasigilli Bonafede.Continua a ...

Ddl codice rosso Contro violenza domestica - l’appello di Bonafede alle donne : “Denunciate - lo Stato è al vostro fianco” : “Per noi contrastare la violenza domestica e di genere è un’azione che va qualificata con codice rosso” come quello che negli ospedali contraddistingue il diverso livello degli interventi di urgenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del cdm. Il ddl codice rosso prevede tempi veloci non solo per quanto riguarda i tempi di ascolto del magistrato delle persone che porgono denuncia: “anche le fasi ...

Conte : Cdm approva 'codice rosso' - corsia preferenziale Contro violenza donne : Roma, 28 nov., askanews, - 'approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge Codice Rosso. Dal governo un segnale concreto contro la violenza sulle donne'. Lo scrive sui twitter il presidente ...

Codice rosso approvato/ Violenza Contro le donne : corsie preferenziali e interventi della giustizia più rapidi - IlSussidiario.net : Codice rosso approvato. Violenza contro le donne: corsie preferenziali e interventi della giustizia più rapidi per combattere la piaga

Violenza Contro le donne - via libera in Consiglio dei ministri al 'Codice rosso' : Avranno una corsia preferenziale le denunce sui casi di Violenza contro le donne e le indagini saranno più rapide rispetto agli altri procedimenti. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il "...

Violenza Contro le donne - via libera in Cdm al "Codice rosso" : tempi più rapidi per denunce : Avranno una corsia preferenziale le denunce sui casi di Violenza contro le donne e le indagini saranno più rapide rispetto agli altri procedimenti: lo prevede il disegno di legge firmato dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

Violenza Contro le donne - via libera in Cdm al 'Codice rosso' : Avranno una corsia preferenziale le denunce sui casi di Violenza contro le donne e le indagini saranno più rapide rispetto agli altri procedimenti. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il "...