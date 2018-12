Conte: sulla manovra tratto io con l'Ue

: Stupendo invocano i gilet gialli! Ma siete al Governo!! E avete pure aumentato le accise sulla benzina! Ce li vedo… - CarloCalenda : Stupendo invocano i gilet gialli! Ma siete al Governo!! E avete pure aumentato le accise sulla benzina! Ce li vedo… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Stallo sulla #manovra? Mio silenzio è operoso' - sole24ore : Dal balcone di Palazzo Chigi all’abbraccio Conte-Juncker:?utti i dietrofront sulla manovra -

solo io" con l'Unione europea. Così il premiera Repubblica circa la trattativa e le e riforme inserite nella legge di bilancio. Ho fretta di realizzare riforme come reddito di cittadinanza e Fornero. Ritardarle non vuol dire tradirle, ma "prendere il tempo che serve a fare le cose per bene", afferma. Nessuno vuole lo scontro con l'Ue: "se sul Def abbiamo scritto 2,4% non era per andare allo scontro, ma perché era quello che ritenevamo servisse".(Di mercoledì 5 dicembre 2018)