Conte sulla manovra | Martedì andrò da Juncker con una proposta

Di Maio : “Sulla Tav una decisione prima delle Europee”. E Conte andrà al cantiere : Sulla Tav la decisione definitiva arriverà «entro le Europee», nel frattempo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visiterà il cantiere. Sono le prime notizie in arrivo da Palazzo Chigi, dove è iniziato poco prima delle 13,30 l'incontro con i 13 rappresentanti di 33 realtà imprenditoriali, industriali e sindacali piemontesi. ...

Conte : sulla manovra tratto io con l'Ue : 7.58 "sulla manovra tratto solo io" con l'Unione europea. Così il premier Conte a Repubblica circa la trattativa e le e riforme inserite nella legge di bilancio. Ho fretta di realizzare riforme come reddito di cittadinanza e Fornero. Ritardarle non vuol dire tradirle, ma "prendere il tempo che serve a fare le cose per bene", afferma Conte. Nessuno vuole lo scontro con l'Ue: "se sul Def abbiamo scritto 2,4% non era per andare allo scontro, ma ...

Conte : “Stallo sulla manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Tria : “Necessari atti concreti” : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Conte : “Stallo sulla manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Stasera Tria in Commissione : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Moscovici : 'Bene le aperture dell'Italia sulla Manovra - ora riduca il deficit' - Conte : 'Eviteremo l'infrazione' : Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia". Salvini: "Il 2% è solo ...

Dal balcone di Palazzo Chigi all'abbraccio Conte-Juncker : utti i dietrofront sulla manovra : Supportato da correttivi già approvati e da un maggiore dettaglio sul piano di privatizzazioni da 18 miliardi, a cui l'Economia sta lavorando per mettere contenuti più precisi sul tavolo del ...

Dal balcone di Palazzo Chigi all’abbraccio Conte-Juncker : utti i dietrofront sulla manovra : Per ora più dichiarazioni che emendamenti ma adesso si tratta di andare a cercare i 7 miliardi necessari per l’accordo con l’Europa. Il nodo restano le spese per la riforma della Fornero, con quota 100, e per il reddito di cittadinanza, che da sole valgono 16 dei 22 miliardi di deficit aggiuntivo previsto finora dalla legge di bilancio. Ed è qui che il confronto politico appare inceppato...

Conte incontra Juncker e tratta sulla manovra : 'Procedura d'infrazione non conviene a nessuno - lavoriamo insieme' : Il premier, parlando a margine del G20 in Argentina, ha precisato che sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 'la fiducia resta l'estrema ratio'. Slittati ancora gli emendamenti del governo in ...

Conte vede Juncker - la procedura non conviene a nessuno : 'Italia e Ue sulla stessa barca'. Verso la soluzione su manovra : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia', assicura. E spiega: detto ciò nella trattativa, 'se non si chiede al governo di tradire gli italiani, ...

Manovra - Conte : 'Italia ed Europa sono sulla stessa barca' : Uno strappo con l'Italia sulla Manovra non conviene all'Europa. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa al termine del G20 di Buenos Aires, spiegando che "l'Unione europea non è ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Conte : “Se necessario metteremo la fiducia sulla legge di bilancio” : "La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria. Con i vicepremier, Salvini e Di Maio, c'è piena sintonia politica, economica e tecnica", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Al G20 Conte tratta sulla manovra. Poi il selfie con Trump : Il premier Giuseppe Conte, volato al vertice internazionale assieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, viene accolto da un caloroso abbraccio del presidente della commissione europea, Jean-...

Argentina - Conte sulla manovra : 'Procedura Ue non è auspicabile - può creare fibrillazioni sui mercati' : 'Una procedura d'infrazione non è auspicabile, perché ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazioni sui mercati'. Così il presidente del...