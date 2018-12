Conte | su Tav trasparenza e equilibrio

Tav - Olivetti - Cigl - : Di Maio e Conte promesso risposte prima di Europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : “Sulla Tav una decisione prima delle Europee”. E Conte andrà al cantiere : Sulla Tav la decisione definitiva arriverà «entro le Europee», nel frattempo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visiterà il cantiere. Sono le prime notizie in arrivo da Palazzo Chigi, dove è iniziato poco prima delle 13,30 l'incontro con i 13 rappresentanti di 33 realtà imprenditoriali, industriali e sindacali piemontesi. ...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Conte - Toninelli e Di Maio vedono proTav : 19.06 Dopo la manifestazione di ieri a Torino a favore della Tav e le critiche del presidente della Confindustria,Boccia, apertura del governo. Domani, il premier Conte, insieme al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Di Maio, e al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, riceveranno alle 11 a Palazzo Chigi una delegazione di rappresentanti di industriali e imprenditori piemontesi.

Cosa c’è nel manifesto Sì Tav del partito del pil che sfida il governo Conte : Roma. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Parola del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ormai ha preso di punta il governo. Ieri alle Ogr di Torino, Confindustria e altre undici associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, cooperative, si

Tav - Boccia : pazienza al limite. Su manovra : Conte convinca vice o via : Tav, Boccia: pazienza al limite. Su manovra: Conte convinca vice o via 3mila imprese e 12 associazioni alle Ogr per sollecitare rilancio grandi opere. Leader di Confindustria: "Infrastrutture includono". E chiede al premier di convincere Di Maio e Salvini a evitare procedura d'infrazione o di dimettersi. No Tav: ...

Sì Tav - imprenditori a Torino : "Pazienza finita" | Boccia : "Conte convinca i due vicepremier a tagliare 4 mld o si dimetta" : Tremila imprenditori arrivati da tutta Italia a Torino per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Tav. A nome delle 12 associazioni d'impresa presenti ha parlato il presidente di Confindustria, Boccia: "La nostra pazienza è quasi al limite". Dura replica del movimento No Tav.

Juventus-Valencia - Marcelino : 'Qui per vincere - non mi acContento del pari'. Neto : 'In bianconero non stavo bene' : Neto è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Quella contro la Juve sarà una partita difficile, contro una squadra forte. Giocheremo su un campo difficile, ma abbiamo le nostre qualità e ...

Juncker-Conte - trattativa in salita. Ecco cosa mette sul tavolo il premier : Conte porterà in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%, per effetto di investimenti e contenimento della spesa. In particolare l’impegno sarà quello di adottare in via definitiva il Dpcm che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese...

Tav - imprese da Conte. Appendino : 'Fare in fretta costi-benefici' : La partita ora è nelle mani delle imprese. Il mondo economico e produttivo è il vero grimaldello dei Sì Tav per convincere il governo a non bloccare i lavori della Torino-Lione. Il 5 dicembre i ...

Tav - Conte : "Saprò ascoltare TorinoNon siamo il governo del no" : "Sicuramente va ascoltata l'opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici che stiamo effettuando al fine di pervenire alla decisione finale migliore per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della questione Tav Segui ...

Tav - Conte : va ascoltata l'opinione di Torino : Roma, 12 nov., askanews, - 'Sicuramente va ascoltata l' opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 novembre : Sì Tav - la marcia dei 4 gatti. Altro che 40mila : poche centinaia in piazza a Contestare la Appendino : Tav, in attesa della marcia dei 40 mila contro l’Appendino protestano in 500 Pochissimi manifestanti in piazza Castello a Torino dopo il voto della giunta 5stelle sullo stop ai lavori di Andrea Giambartolomei Berluspubblica di Marco Travaglio Quando, non bastando i De Benedetti, si ritrovarono come editore pure gli Agnelli, i colleghi e soprattutto i lettori di Repubblica e dell’Espresso ci mossero a sentimenti di umana solidarietà. Poi ...