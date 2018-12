Conte | con la Commissione Ue parlo io

Il Contest per rinominare 47 aeroporti fa litigare i russi. A Mosca vince Pushkin - a Kaliningrad oltraggiato Kant : Un contest nazionale, patriottico, per dare la possibilità ai cittadini russi di ribattezzare 47 aeroporti del paese, con i nomi dei connazionali più illustri della storia passata e moderna. Si chiama "Grandi nomi della Russia", ed è stato fortemente voluto dalla Società geografica russa e da quella storico-militare. Che forse però, non si aspettavano che l'iniziativa potesse generare dibattiti, liti e proteste ...

Manovra - Conte modifica il deficit per evitare l'infrazione : ...ha convinto i suoi due vice che eviterà la procedura d'infrazione riuscendo a spuntare a Bruxelles qualche decimale in più di quelli che è riuscito sinora a portare a casa il ministro dell'Economia. ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Parte a fine marzo - nessun ritardo”. Ma Conte frena : Il vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito che non ci saranno ritardi su quota 100 e Reddito di cittadinanza: "A fine marzo partirà il Reddito, con sgravio contributivo pari al Reddito e quota 100 che partirà tra febbraio e marzo. Conte questa mattina proprio sui tempi si era mostrato più cauto: "Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare".Continua a leggere

Conte - Salvini - Di Maio - chi conta di più al Governo? @Politigraph - Conte - : Per tutte le notizie di politica, i sondaggi interattivi e molto altro, visita @Politigraph , Anche su telegram, .

Manovra - Conte : “Con Commissione Ue tratto solo io - abbasseremo i toni” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che nelle trattative con l'Ue l'Italia abbasserà i torni: "Da parte nostra c'è l'impegno a moderare le dichiarazioni". Mentre potrebbero slittare i tempi per la partenza delle principali misure, reddito di cittadinanza e quota 100: "Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare. Ma io le riforme le realizzo".Continua a leggere

Giovanni Tria verso le dimissioni - bomba del Corriere : manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Manovra - Conte : con Juncker parlo io - per le riforme serve tempo : Roma, 5 dic., askanews, - 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio mi hanno conferito una procura, ma era già chiaro che dovessi trattare io'. E per il reddito di cittadinanza: 'Servono i tempi tecnici, finché ...

Manovra - Conte modifica il deficit per evitare l'infrazione : ...ha convinto i suoi due vice che eviterà la procedura d'infrazione riuscendo a spuntare a Bruxelles qualche decimale in più di quelli che è riuscito sinora a portare a casa il ministro dell'Economia. ...

Conte-Badoglio - l'armistizio lo rovinerà : 'Sotto il 2% - insorge il sottosegretario leghista all'Economia, Garavaglia non se ne parla proprio. Ma siamo matti!'. 'Andare sotto il 2% - sostiene Bitonci, l'altro leghista al Mef sarebbe una resa.

Conte : 'Riforme potrebbero slittare - rimandarle non significa tradirle' : 'Con Ue parlo io' ha spiegato il presidente del Consiglio. La trattativa con Bruxelles si concentra - spiega - su quota cento e reddito di cittadinanza. Il negoziato potrebbe andare avanti fino a metà ...

"Con l'Europa tratto io". E Conte rimanda reddito di cittadinanza e quota 100 : 'Con la commissione devo parlare io. Sono io il presidente del Consiglio. E non ho mai interrotto il dialogo'. Adesso Giuseppe Conte chiede silenzio ai vicepremier e in un colloquio con Repubblica si ...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Giuseppe Conte - come scardina la Ue : il ruolo di Donald Trump e il patto segreto Parigi-Berlino : ... ha promosso la manovra del governo: 'Crediamo che il processo sul budget che ha intrapreso l'Italia sia molto significativo per l'Italia, l'Unione europea e per il mondo'. Il punto è che per Trump, ...

Conte : sulla manovra tratto io con l'Ue : 7.58 "sulla manovra tratto solo io" con l'Unione europea. Così il premier Conte a Repubblica circa la trattativa e le e riforme inserite nella legge di bilancio. Ho fretta di realizzare riforme come reddito di cittadinanza e Fornero. Ritardarle non vuol dire tradirle, ma "prendere il tempo che serve a fare le cose per bene", afferma Conte. Nessuno vuole lo scontro con l'Ue: "se sul Def abbiamo scritto 2,4% non era per andare allo scontro, ma ...