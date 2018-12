Conte | “Con Bruxelles parlo io Martedì andrò da Juncker con una nuova proposta”

Manovra - Conte : “Con Commissione Ue tratto solo io - abbasseremo i toni” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che nelle trattative con l'Ue l'Italia abbasserà i torni: "Da parte nostra c'è l'impegno a moderare le dichiarazioni". Mentre potrebbero slittare i tempi per la partenza delle principali misure, reddito di cittadinanza e quota 100: "Servono i tempi tecnici, finché un provvedimento non è stato scritto può cambiare. Ma io le riforme le realizzo".Continua a leggere

Global Compact - Salvini : “Conte non andrà a Marrakech”. E sulle europee : “Alleanza con Ppe? Non escludo nulla” : Conte “non andrà assolutamente a Marrakech. La nostra posizione è la più democratica: prima si deve esprimere il Parlamento e poi il Governo ne tirerà le conseguenze. Tutti quelli che hanno un percorso di protezione umanitaria andranno in esaurimento fino alla fine del loro percorso. D’ora in poi garantiremo piena assistenza ai rifugiati veri e taglieremo gli sprechi per chi rifugiato non è”. Lo ha detto il vicepremier Matteo ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Contento del tempo - ai Mondiali per fare bene. Che figata il fondo” : Gregorio Paltrinieri ha risposto presente ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta che si sta stanno disputando a Riccione e ha nuotato i suoi 1500 metri stile libero in un buon 14:25.08, secondo tempo mondiale stagionale ad appena due decimi dal crono di Micka. Il Campione Olimpico può ritenersi ampiamente soddisfatto in vista dei Mondiali che si disputeranno tra una decina di giorni ad Hanzhou (Cina): il riscontro cronometro stampato ...

MotoGP – Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : “Contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che…” : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull’arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato soddisfatto quello che che conclude al 14° posto la giornata odierna dei test di Jerez. Il pilota italiano si è detto contento del setup della sua Pramac, sul quale però ci sono dei miglioramenti da apportare. Bagnaia ha poi glissato ...

Terra dei Fuochi - Bonelli (Verdi) : “Conte la chiama la ‘Terra dei cuori’? Locuzione pessima - da cantanti neomelodici” : “Il presidente del Consiglio Conte ha ribattezzato la Terra dei Fuochi con “Terra dei cuori”? E’ una Locuzione pessima. Nemmeno un cantante neomelodico la userebbe. E’ vero che siamo nella Terra dei cantanti neomelodici, quindi il cuore, il romanticismo…ma qui stiamo parlando di una cosa seria“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, Angelo Bonelli dei Verdi commenta le ...

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

Milan - Bakayoko sicuro : “Conte e Gattuso sono piuttosto simili. I fischi? Non fanno piacere - ma li capisco” : Il centrocampista del Milan ha parlato della sue esperienza al Milan, facendo un paragone tra Gattuso e Conte, avuto nella sua esperienza al Chelsea Un inizio difficoltoso, seguito poi da un lento miglioramento che gli ha permesso di conquistarsi un ruolo da titolare nel cuore del centrocampo. Spada/LaPresse Tiemoué Bakayoko ha convinto Gattuso, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio dopo la tanta panchina subita nelle prime gare di ...

Empoli - Caputo : “Conte è stato fondamentale per la mia carriera” : Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Calcio 2000. Il bomber dei toscani ci ha tenuto a ringraziare Antonio Conte, suo ex allenatore. Caputo ha elogiato l’ex tecnico di Chelsea e Juventus, definendolo fondamentale per la sua carriera: “Conte è stato importante. L’ho avuto prima a Bari e poi a Siena: è un allenatore […] L'articolo Empoli, Caputo: “Conte è stato fondamentale per la ...

Maltempo in Liguria - il governatore Toti : “Conte mi ha assicurato la dichiarazione dello stato d’emergenza” : “Ieri sera tardi, dopo gli ultimi sopralluoghi, ho avuto una lunga telefonata con il Premier Giuseppe Conte che mi ha assicurato che il Governo concedera’ lo stato di emergenza e gia’ in settimana arriveranno i primi provvedimenti”. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. “L’ho informato degli ingenti danni subiti dalla Liguria, delle nostre priorita’ e delle nostre esigenze: abbiamo bisogno di ...

Barcellona - lo sContento Malcom : “Continuerò a lottare per i miei sogni” : Malcom, obiettivo della Roma nella sessione estiva di mercato, poi sfumato a causa del Barcellona, ha scritto un messaggio sul proprio profilo social allontanando le voci che lo vogliono lontano dai colori blaugrana. Il giocatore ha risposto a tutte le critiche per i pochi minuti giocati: “Per quanto riguarda le notizie pubblicate in Spagna, voglio […] L'articolo Barcellona, lo scontento Malcom: “Continuerò a lottare per i miei ...

Il Real opta per l’esonero di Lopetegui : “Conte è già in viaggio verso Madrid” : Real Madrid, Lopetegui non ha retto il peso dei blancos, ennesima disfatta ed esonero ad un passo: allertato Antonio Conte “Conte è già in viaggio verso Madrid“. Questa l’apertura di Marca dopo la manita subita dal Real nella serata di ieri contro il Barcellona. Una sconfitta cocente che ha fatto definitivamente traboccare il vaso di Lopetegui in un inizio di stagione a dir poco pessimo. Florentino Perez sembra dunque ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : “Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia” : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha ...

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha chiamato il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto duramente sull'economia e avrà successo".Continua a ...