calcioweb.eu

: #SerieA, #JuveInter, #Ceccarini: 'Contatto Iuliano-Ronaldo? Rigore neanche col Var' - Gazzetta_it : #SerieA, #JuveInter, #Ceccarini: 'Contatto Iuliano-Ronaldo? Rigore neanche col Var' - CalcioWeb : Contatto #Iuliano-#Ronaldo, #Ceccarini: “non era rigore, nemmeno col Var l’avrei concesso” - antoniodonato81 : RT @AntonioCorsa: Eccolo! -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) A distanza di anni si continua a parlare delin occasione della gara Juventus-Inter del 26 aprile 1998 e del mancatoconcesso ai nerazzurri, l’arbitro di quella partitaha deciso di tornare sull’argomento a Radio Crc: “L’ho già detto in varie occasioni, e forse qualcuno non mi ascolta. Insieme al telecronista dell’epoca c’erano Collovati e Chiesa i quali appena avvenuto l’episodio hanno detto che non c’era. Voglio dire che in campo ero sicuro e anche oggi sono ancora convinto della mia scelta. Se al Var ci fossero stati Collovati e Chiesa non l’avrebbero giudicato calcio die non mi avrebbero richiamato. Se avessi visto l’episodio al monitor?va su. Se per voi è il contrario, me lo dite”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...