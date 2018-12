Congedo maternità | le donne potranno se vogliono lavorare fino al parto

Maternità - le donne potranno lavorare fino al nono mese. Aumenta bonus asili e Congedo di paternità sale a 5 giorni : Cambia con la manovra finanziaria, in discussione in queste ore a Montecitorio, il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi ‘in dote’ l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. E’ quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il nuovo ...

Manovra - cambia il Congedo per maternità : si al lavoro fino al nono mese : cambia con la Manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Ca...

Manovra - nel 2019 nuovo Congedo maternità : si può lavorare fino al parto - Sky TG24 - : Chi vorrà, dopo il via libera del medico, potrà restare al lavoro fino al nono mese, usufruendo dell'intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il nuovo sistema è in alternativa a quello ...

Cambia il Congedo di maternità : si potrà lavorare fino al nono mese : Novità per le donne incinta che lavorano: chi vorrà, con via libera del medico, potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il ...

Cambia il Congedo di maternità : chi vorrà potrà lavorare fino al nono mese di gravidanza : Cambia con la manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il nuovo sistema viene proposto come 'alternativa' all'attuale, che ...

Manovra - cambia il Congedo di maternità : si potrà restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza : Novità per le donne incinta che lavorano: chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo...

Il coraggio di dire «ho odiato il Congedo di maternità» : Una grande solitudine in un periodo davvero difficile. Non è la descrizione abituale della maternità, ma è quello che dicono di aver provato molte donne nel periodo in cui sono state a casa in congedo di maternità. È stata la BBC a raccogliere le loro esperienze, e a guidarle c’è quella di Emma Barnett, conduttrice della tv britannica da poco tornata al lavoro dopo 8 mesi di assenza, quasi nello stesso periodo in cui è tornata al suo lavoro ...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a Congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Maternità e Congedo straordinario per assistenza disabili : le regole Inps : Con messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 l’Inps ha fornito le prime importanti indicazioni sulla gestione dell’indennità di Maternità e congedo straordinario, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio. Prima di entrare nel merito del messaggio è opportuno fare un passo indietro. Maternità e congedo straordinario: cosa prevede la normativa La legge (Dlgs. n. 151/2001) riconosce un’apposita indennità economica a ...