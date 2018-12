Compra un abito usato | poi scopre che era di Lady Diana | ecco cosa decide di fare

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Quando si dice il caso. E la fortuna. Avete presente quei negozietti o mercati di abiti vintage in cui si trovano pezzi unici e magari, vista la qualità dei capi, si fanno anche grandi affari?. Una signora inglese più che un afha fatto un affarone quando, nell’ormai lontano 1994, acquistò un vestito vintage in un negozio di abiti usati. Nel dettaglio si trattava di un modello in seta color avorio firmato David Emanuel. Unbellissimo che la donna avevato per circa 200 sterline.Non proprio due spiccioli, considerando che si trattava pur sempre di undi seconda mano ma si sa, difficilissimo trovare pezzi griffati a poco prezzo. Non lo sapeva a quel tempo, ma quella cifra era a dir poco irrisoria considerando quello che è emerso poi. Parecchio tempo dopo, qualche mese fa per l’esattezza, quella donna ha fatto una scoperta sensazionale. E si è resa conto di ...