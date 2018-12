Command & Conquer | Rivals porta la storica serie strategica su dispositivi mobile

La guerra per il Tiberium approda su smartphone e tablet con Command & Conquer Rivals PVP : Command & Conquer Rivals PVP è un gioco di strategia in tempo reale in cui dovrete guidare il vostro esercito nella guerra per il Tiberium affrontando giocatori di tutto il mondo in battaglie uno contro uno. Potrete scegliere di schierarvi con il Global Defense Initiative oppure con la Fratellanza di Nod e completare le sfide giornaliere per ottenere ricche ricompense con cui migliorare comandanti, armi e abilità. L'articolo La guerra per ...

Annunciate le remaster del primo Command & Conquer e di Red Alert : Dopo aver presentato Command & Conquer: Rivals qualche tempo fa, i fan della storica saga RTS non sono stati molto clementi con EA e il suo spin-off mobile.Come riporta Gamingbolt, sembra che però la compagnia voglia sotterrare in qualche modo l'ascia di guerra, e quale miglior modo se non quello di presentare due tra i capitoli più amati della saga in versione remaster? E così EA ha annunciato oggi Command & Conquer e Command & ...

Warren Spector ci illustra l'RPG di Command & Conquer poi cancellato : Il creatore di Deus Ex, Warren Spector è stato assoldato tempo fa da EA per lavorare ad un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Command & Conquer, storica saga RTS di EA.Come riporta VG247, il progetto è stato in seguito cancellato dalla stessa EA, Spector aveva già tutto in mente ed il nuovo gioco avrebbe condiviso tutti i tratti che ogni titolo dello sviluppatore presentano:"Sarebbe stato molto simile a Deus Ex, sapevo che tipo di ...

Command & Conquer : Rivals disponibile dal 4 dicembre su Android e iOS : Electronic Arts ha annunciato che il suo titolo mobile Command & Conquer: Rivals sarà disponibile su iOS ed Android a partire dal 4 dicembre.Come riporta VentureBeat, stiamo parlando di un RTS pensato per dispositivi mobile, EA punta molto su questo titolo, in quanto (secondo la compagnia) Command & Conquer: Rivals entrerà presto nel settore del gaming competitivo. Il titolo non prevede funzioni in stile "drop-and-watch", bensì ...