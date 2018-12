Come spegnere iPhone XR

Come spegnere PS4 : Dopo aver messo un bel gruzzoletto da parte avete deciso di acquistare una PlayStation 4. Una volta posizionata correttamente sul mobile accanto alla TV non avete perso tempo ad avviarla e ad iniziare a giocare leggi di più...

Come spegnere Nintendo Switch : La Nintendo Switch è una delle ultime console lanciate da Nintendo , svelata ufficialmente il 20 ottobre 2016 e portata sul mercato europeo il 3 marzo 2017. Questa può essere considerata il primo prodotto realizzato dall’azienda leggi di più...

Come spegnere Apple Watch : L’Apple Watch è senza ombra di dubbio il migliore smartWatch presente in questo momento sul mercato grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire e inoltre è il perfetto compagno da abbinare all’iPhone. leggi di più...