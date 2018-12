Come confezionare un cesto di Natale

dilei

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) I cesti disono un’idea che va molto beneregalo ad un collega o amico, ma anche per i parenti. Quelli in commercio hanno costi a volte troppo alti, ma confezionandolo da te risparmierai moltissimo. Non servono grandi doti: eccofare!Cosa mettere neldifai da te I cesti difai da te sono un ottimo modo per risparmiare ed allo stesso tempo regalare qualcosa di personalizzato, in linea con i gusti del destinatario del regalo.Puoi optare per un regalo goloso, confezionando un kit di specialità alimentari e dolci oppure fare qualcosa di più creativo, ad esempio, una composizione di prodotti personalizzati: cosmetici, set da cucito, attrezzi per il fai da te, accessori per la casa e tanto altro ancora.Una volta che avrai individuato su che genere andare, acquista ciò che ti serve, magari sfruttando le molte promozioni dei supermercati ...