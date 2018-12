Coldiretti | alberi di Natale dai boschi distrutti

meteoweb.eu

: RT @TgrRaiTrentino: Arriverà a Roma oggi l'abete bianco donato dalla Val Canali al Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto - alla l… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Arriverà a Roma oggi l'abete bianco donato dalla Val Canali al Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto - alla l… - FabioGiuzio : RT @TgrRaiTrentino: Arriverà a Roma oggi l'abete bianco donato dalla Val Canali al Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto - alla l… - TgrRaiTrentino : Arriverà a Roma oggi l'abete bianco donato dalla Val Canali al Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto - al… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Per la prima volta diventanodigli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato idel nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa è dellache insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione delL’appuntamento è per Sabato 8 dicembre 2018, ore 9,30 giorno dell’Immacolata, dedicato tradizionalmente dagli italiani all’acquisto e alla preparazione dell’albero di, dal mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma a quello di Milano in via Friuli 10/A fino a Vicenza in via Cordenons 4 dove arriveranno le piante cadute sull’Altipiano di Asiago.Si tratta di una iniziativa per dare la possibilità di aiutare concretamente i territori devastati ma ...