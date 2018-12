CNH Industrial | parte riacquisto bond fino a massimo 300 milioni

CNH Industrial amplia in Etiopia il programma di formazione TechPro : CNH Industrial ha di recente attivato un nuovo corso su mezzi e motori per l'agricoltura presso il Don Bosco Technical Center, la struttura salesiana di Addis Abeba, in Etiopia, già sede del programma ...

Borsa Italiana oggi/ CNH Industrial a +7 - 8% - Saipem a +6 - 1% - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in netto rialzo. Sul listino principale svettano Cnh Industrial, Stm e Saipem

CNH Industrial vola in Borsa dopo aver spiegato investimenti in Italia : CNH Industrial vola in Borsa e si mette in evidenzia nel paniere dei titoli guida, FTSE MIB, con un rialzo del 4,88% a 9,02 euro . Il titolo viene galvanizzato da una serie di spunti positivi, in ...

FCA e CNH Industrial : pronti forti investimenti in Italia : Cnh Industrial è un gruppo Industriale italo-statunitense che opera in tutto il mondo nel settore dei capital goods; attraverso i suoi marchi progetta, produce e commercializza macchine per l'...

CNH Industrial investirà 2 miliardi di dollari in Italia : L'annuncio del nuovo ad Mühläuser ai sindacati. A ricerca e sviluppo destinati 1,5 miliardi. Garanzie per i 17 stabilimenti Non solo Fca. Anche Cnh Industrial, altro gioiello della galassia ...

CNH Industrial - l'assemblea elegge due amministratori esecutivi : l'assemblea straordinaria degli azionisti di CNH Industrial , riunitasi in data odierna ad Amsterdam, Olanda,, ha nominato due nuovi amministratori esecutiv i. All'ordine del giorno c'era solo la ...

A Piazza Affari - forte ascesa per CNH Industrial : Seduta decisamente positiva per il leader globale nel settore dei capital goods , che tratta in rialzo del 2,63%. La tendenza ad una settimana del produttore di macchine movimento terra è più fiacca ...

CNH Industrial - Peter Ommeslag parla di Industry 4.0 : L' innovazione è ricerca e questa offre numerose opportunità per il futuro, per sviluppare tecnologie che cambieranno il modo di vivere e lavorare, anche se oggi sono ad uno stadio embrionale. Al FPT ...

Piazza Affari : scatto rialzista per CNH Industrial : Ottima performance per il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia in rialzo del 2,09%. Il trend del produttore di macchine movimento terra mostra un andamento in sintonia con quello ...

CNH Industrial si impegna nel sociale con gli "Impact Day" : CNH Industrial , per otto volte Industry Leader nel settore Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability, DJSI, World e Europe , conferma il proprio impegno a favore della ...

CNH Industrial - il Maxxum 145 MultiController si aggiudica il titolo di "Tractor of the Year" e "Best Design" 2019 : La la gamma Maxxum MultiController ottiene un nuovo riconoscimento. Case IH , uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial , è stato insignito dei titoli di "Tractor of the Year 2019" ...

CNH Industrial : utile terzo trimestre vola a 231 milioni - +285% : Roma, 7 nov., askanews, - Cnh Industrial chiude il terzo trimestre con un utile netto di 231 milioni di dollari, quasi quadruplicato, +285%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica ...

CNH Industrial - utile netto +285%. Atteso risultato 2018 in parte alta guidance : Volano i profitti di CNH Industrial nel terzo trimestre. Il periodo si è chiuso con un utile netto di 231 milioni di dollari , o 0,16 dollari per azione, in crescita del 285% rispetto allo stesso ...

CNH Industrial - accordo con Accenture per applicazioni software : CNH Industrial ha sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con Accenture al fine di semplificare i servizi di gestione delle applicazioni, AMS, Application Management Services, forniti alle proprie ...