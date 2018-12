Claudio Cecchetto | Max Pezzali? Il primo a parlare di problemi di maschi

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) "Max? Ildidi. Jovanotti? Energia. Fiorello? Un pazzo". Sono tanti i personaggi di successo che devono il loro ingresso nel mondo dello spettacolo a. Il produttore discografico, nel corso della sua carriera, è stato scopritore di talenti, ancora oggi noti. Ha ricordato i loro inizi a Radio 2, nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio."Max? Per me fu semplice intuire il suo potenziale. Era ilche parlava ai ragazzi. Non parlava alle ragazze, non era sdolcinato, non scriveva canzoni d'amore. Parlava ai, deidei. Aveva colto nel segno, nessuno lo faceva. Per questo li ho chiamati immediatamente ed ho prodotto il loro album. Jovanotti? Era un'esplosione di energia. A fine anni '80 erano tutti dei poser, lui invece saltava da una parte all'altra ...