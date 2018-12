Città dell' Olio e Città del Vino insieme per il turismo rurale

Reddito di cittadinanza - il Navigator targato Di Maio scatena l'ironia della rete : Il vicepremier Di Maio annuncia: i disoccupati che percepiranno il Reddito di cittadinanza avranno un Navigator pronto a formarli. Ma il nome scelto per il tutor ha scatena to una serie di battute e ...

Firenze Rocks – Ben 33 - 3 milioni di euro nelle casse della Città : Presentato da Camera di Commercio di Firenze e Promo Firenze il rapporto sull’impatto economico del festival che tornerà al Visarno dal 13 al 16 giugno Il rock fa bene a Firenze . E non solo dal punto di vista musicale. Infatti, quest’anno è stata di oltre 33 milioni di euro la ricaduta economica sulla città e sull’hinterland di Firenze Rocks , la kermesse musicale che nell’ultima edizione ha ospitato Guns N’ Roses, Iron Maiden, Foo Fighters, ...

Napoli - la maxi evasione della Tari : un cittadino su due non la paga : I Comuni del Sud non riescono a riscuotere la Tari . C'è un divario enorme tra gli introiti incassati e quelli ipotetici riportati nei bilanci di previsione degli enti. Ad accendere...

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...