Cina,'irreperibile'scienziato gemelline

LoHe Jiankui,che nei giorni scorsi ha dichiarato di avere contribuito alla nascita delle primegeneticamente modificate,risultadal 28 novembre scorso,quando aveva difeso il proprio lavoro in una conferenza di genetica a Hong Kong. Secondo alcune voci,l'uomo sarebbe agli arresti domiciliari, anche se l'università per cui lavorava fino a gennaio scorso ha smentito l'ipotesi di una sua detenzione e ha dichiarato di non voler alimentare le voci sul ricercatore, da cui aveva già preso le distanze.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)