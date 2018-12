Ciclismo | Vincenzo Nibali | “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione | Giro

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni : “Chi non lo vorrebbe?” : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali incomincerà la stagione al Giro di Colombia 2019? Le prime conferme dal Sudamerica : Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Colombia 2019 e dunque iniziare la propria stagione in Sudamerica, disputando questa piccola corsa a tappe classificata come 2.1 nel World Tour. Lo Squalo deve ancora comunicare ufficialmente il proprio calendario di gare per il prossimo anno (lo farà a metà dicembre in occasione del ritiro della sua squadra in Croazia) ma trapelano già le prime indiscrezioni: come riporta la stampa locale, Jorge ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali testa i freni a disco in allenamento : A poco più di un mese dalla fine della stagione 2018 Vincenzo Nibali è tornato in sella per le prime pedalate in vista della vera e propria ripresa della preparazione. Il campione siciliano ha approfittato di questa pausa agonistica anche per testare una bicicletta con i freni a disco, componente che potrebbe usare in alcune gare nel 2019. Nibali si è divertito a scendere tra i sentieri sterrati nella zona di San Baronto, in Toscana, dove ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vola in Sudafrica : pedalata a un evento a Città del Capo : Vincenzo Nibali ha festeggiato ieri i suoi primi 34 anni al termine di una stagione cominciata vincendo la Milano-Sanremo con un attacco imprevedibile e poi purtroppo caratterizzata dall’incidente al Tour de France che gli ha impedito di lottare per la maglia gialla e successivamente anche per la maglia iridata. Lo Squalo sta già guardando al 2019 dove andrà a caccia di un Grande Giro (probabile la presenza al Giro d’Italia) e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali compie 34 anni e guarda al futuro : 2-3 stagioni per vincere nei Grandi Giri - poi suggestione Classiche del Nord : Quale sarà il futuro di Vincenzo Nibali? La domanda è d’obbligo nel giorno in cui lo Squalo compie 34 anni e guarda alle ultime stagioni della sua illuminante carriera, il ciclista italiano simbolo dell’ultimo decennio ha davanti a sé qualche annata ad altissimo livello e ci regalerà ancora emozioni al cardiopalma come ci ha abituato a fare negli ultimi anni. Il messinese si sta godendo un periodo di riposo dopo le vacanze a Zanzibar ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Abbiamo deciso di partire un po’ in ritardo’ : Da poco rientrato dalle vacanze e dal viaggio in Giappone per correre il criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali [VIDEO] è il momento di cominciare a mettere le basi per la prossima stagione. Il fuoriclasse siciliano sta partecipando a diversi eventi, come l’inaugurazione dell’Accademia dello Sport di Biella, ma è stato impegnato anche in Francia dove è stato interrogato dalla Gendarmeria a proposito dell’incidente che lo ha estromesso dal ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e gli obiettivi 2019 : “Deciderò a dicembre - ma potrei fare Giro e Tour” : All’inaugurazione dell’Accademia dello Sport di Biella c’era anche lui, Vincenzo Nibali. Nonostante alcuni impegni, legati anche alle indagini sulla sua caduta al Tour de France 2018, lo “Squalo” non ha voluto mancare a questo evento, unendosi ad altri sportivi importanti del panorama nazionale come le ginnaste Carlotta Ferlito e Alessia Marchetto e alla leggenda della scherma Valentina Vezzali Un Nibali che, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro d’Italia o Tour de France? Potrei anche correre entrambi” : Archiviata la stagione 2018 con il quarto posto al Criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali è già tempo di pianificare il 2019. I percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France sono stati svelati nelle ultime settimane. Sebbene la scelta non sia ancora stata ufficializzata, appare quasi scontato che lo Squalo sarà al via dell’edizione n.102 della Corsa Rosa. Troppo grande il richiamo delle strade di casa, nonché di quel record di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata : Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il ...