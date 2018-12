Ciclismo | l’exploit di Viviani | “stagione irripetibile | ma ci riproverò Cavendish? Da

sportfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il ciclista italiano ha commentato la sua stagione, ripercorrendo le numerose emozioni vissute nel corso di questi dodici entusiasmanti mesi Una stagione da urlo, diciotto successi splendidi, tra cui quattro tappe al Giro d’Italia e la vittoria del campionato italiano. Per non parlare poi della Classica di Amburgo, tre tappe alla Vuelta e tanto altro ancora.Credits: Instagram @GazzettadellosportEliaè state premiato come exploit dell’anno ai Gazzetta Sport Awards, un riconoscimento meritatissimo per quanto fatto vedere in strada nel corso di questo esaltante 2018: “salivo in bici e stavo bene, mai nessun problema, tutti gli obiettivi centrati. Stagione da ricordare, difficile da ripetere. Ci. Sapete da chi sono venuti i complimenti più inattesi? Da, il mio rivale più vero, il più spigoloso, su strada e in pista. Ha detto che sono ...