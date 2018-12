Ciclismo - i giovani italiani che passeranno professionisti nel 2019. Da seguire Affini e Moschetti : Una nuova stagione si avvicina per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Le vacanze sono ormai terminate per i corridori, per praticamente tutte le squadre sta iniziando la preparazione per quanto riguarda il 2019. Ben quattordici nuovi ingressi per quanto riguarda l’Italia tra coloro che sono passati professionisti dagli under 23 quest’anno. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti ...

Ciclismo - se i giovani italiani non riescono ad emergere tra i protagonisti. Fabbro - Ciccone - Ravasi e tanti altri. Che fatica il World Tour… : Da sempre il passaggio da under 23 a professionisti ha rappresentato nel Ciclismo su strada uno scoglio durissimo da scavalcare. Solo i veri e propri fenomeni sono riusciti a non sentire il distacco, per altri c’è stato bisogno di qualche stagione di ambientamento tra i grandi per poter iniziare ad emergere. L’esempio più lampante può essere quello di Matej Mohoric: lo sloveno, ora alla Bahrain-Merida, dopo aver dominato nelle ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia senza medaglie nella combinata - titoli a Danimarca e Kazakistan : L’Italia non riesce a salire sul podio nella gara combinata del Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In questo particolare format, che univa i risultati di cinque prove diverse, i corridori azzurri non sono riusciti a trovare la continuità fondamentale per ambire alle medaglie, pur brillando in alcune gare. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile medaglia d’oro conquistata dal Kazakistan. La coppia ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : risale l’Italia al maschile - ancora in corsa per il podio : Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel golf e nel Ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia sesta al femminile dopo la seconda giornata : seconda giornata per quanto riguarda le combinate di Ciclismo su strada alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Si sono disputate oggi le prove in linea sia al maschile che al femminile. Italia piazzata abbastanza bene come squadra al femminile: 95 punti grazie alla sesta posizione di Sofia Collinelli odierna che valgono lo stesso piazzamento in classifica generale. Non bene invece oggi Giada Specia. A trionfare nella gara in linea è ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...

Ciclismo - calcio a 5 - softball e le Olimpiadi giovanili : un superweekend su Repubblica Tv Sport : Da lunedì 8 a giovedì 18 ottobre, Repubblica Tv Sport trasmetterà il meglio dei Giochi Under 18 di Buenos Aires. In diretta tutte le finali con gli Azzurri protagonisti, spesso a tarda serata viste ...