Ciclismo | i corridori italiani nelle squadre World Tour nel 2019 Caruso | Nizzolo e Ganna

Ciclismo - le rose ed i corridori delle squadre World Tour nel 2019. Definiti i nuovi organici : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte. A gennaio 2019 ripartirà il calendario World Tour, con l’Australia che ospiterà come di consueto le prime corse dell’anno. Nella pausa invernale i team hanno lavorato sodo per pianificare la nuova stagione e il ciclomercato è stato ricco di colpi importanti. Dando uno sguardo alle squadre World Tour nel 2019, l’unica grande novità è quella della CCC, che prende il posto della BMC e si ...

Ciclismo : tutti i ritirati del 2018. Ci sono diversi corridori italiani : Tutto pronto per una nuova stagione entusiasmante per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Il 2019 è alle porte, con quest’annata che ormai si è conclusa ufficialmente. Andiamo a scoprire tutti i corridori che si sono ritirati nel 2018: tra coloro che hanno appeso la bici al chiodo anche tanti atleti italiani. WorldTour Igor Anton (Dimension Data / 35) Matteo Bono (UAE Team Emirates / 35) Borut Bozic (Bahrain-Merida / 38) Philip ...

Ciclismo - anche Eros Capecchi nell’elenco dei corridori che rischiano il ritiro : Il ciclomercato è ormai alle ultime battute. Molte squadre sia del World Tour che della categoria Professional hanno definito i propri organici e restano pochissimi posti a disposizione. Molti corridori sono ancora senza un contratto per il 2019 e si stanno giocando le ultime possibilità per convincere una squadra ad ingaggiarli e scongiurare l’ipotesi di dover chiudere forzatamente la carriera. Tra questi ci sono anche una decina di italiani, ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto per la stagione 2019. Anche Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Acquisti, cessioni: il mercato del Ciclismo si è infiammato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ora ovviamente c’è una fase di stallo verso l’inizio della prossima stagione, quella del 2019: le rose delle squadre World Tour e Professional sono ormai quasi al completo, c’è bisogno solo di risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda il Bel Paese sono addirittura undici i corridori che non hanno ...

Ciclismo - la Katusha riduce l’organico a soli 24 corridori - due gli italiani : La Katusha Alpecin è stata una delle grandi delusioni della stagione 2018 di Ciclismo. La squadra svizzera aveva iniziato con grandi ambizioni grazie all’ingaggio di una stella come Marcel Kittel. Il velocista tedesco non ha però confermato le attese, denotando qualche difficoltà ad entrare in sintonia con il resto del gruppo e segnando appena due vittorie in tutta la stagione, due tappe della Tirreno Adriatico. Anche il resto della squadra non ...

Ciclismo - la Astana saluta dieci corridori : se ne vanno anche Kangert e Minali : Ci sono anche alcuni volti storici nella lista dei corridori che stanno lasciando la Astana al termine della stagione 2018. La squadra di Alexandr Vinokurov è stata molto attiva sul ciclomercato, cambiando un terzo dell’organico e vedendo partire anche alcuni dei grandi protagonisti di questa bella stagione, come il danese Michael Valgren. Nel team kazako non ci saranno più neanche il giovane velocista Riccardo Minali e due gregari che hanno ...

Ciclismo - la Androni sale a 18 corridori con l’arrivo di Montaguti : La Androni Sidermec si rafforza ancora in vista della stagione 2018. L’ultimo arrivo nella squadra di Gianni Savio è quello di Matteo Montaguti, l’esperto romagnolo reduce da una lunga esperienza alla AG2R La Mondiale. Montaguti è il 18° corridore confermato dalla squadra del manager piemontese che dovra' sopperire ad alcune partenze pesanti come quelle di Ivan Ramiro Sosa e di Davide Ballerini, entrambi attesi al salto nel World Tour. [VIDEO] ...

Ciclismo : 27 corridori per il Team Sky - rinnova anche Salvatore Puccio : Con la firma di alcuni rinnovi di contratto il Team Sky si appresta a chiudere l’organico per la stagione 2019. La squadra britannica ha confermato tutti i suoi leader, alcuni con importanti prolungamenti come nel caso di Egan Bernal che ha firmato addirittura fino al 2023. Le ultime novita' sulla formazione per il prossimo anno riguardano i rinnovi di Salvatore Puccio, uno dei gregari storici del gruppo, e di Tao Geoghegan Hart, il talento ...

Ciclismo : più di trenta corridori già ritirati - anche Bono e Coledan lasciano : Sono gia' più di trenta, ed altri se ne aggiungeranno ancora, i corridori che hanno annunciato ufficialmente la fine della carriera al termine di questa stagione 2018. Tra coloro che nei giorni scorsi hanno confermato l’addio alle gare ci sono anche Marco Coledan e Matteo Bono. Quest’ultimo lascia dopo 13 anni tutti spesi nella squadra di Giuseppe Saronni, prima Lampre ed ora UAE Emirates, [VIDEO]segnalandosi sempre tra i corridori più ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...

Ciclismo : più di 50 corridori del World Tour senza squadra - anche Navardauskas a spasso : Il ciclomercato in vista della stagione 2019 [VIDEO]è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadre World Tour hanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50 corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour. Alcuni di questi ...

Ciclismo - la Bora Hansgrohe chiude il nuovo organico con 27 corridori : La Bora Hansgrohe ha scelto la continuita' in vista della stagione 2019. La squadra tedesca capitanata da Peter Sagan ha effettuato pochi aggiustamenti mirati nel ciclomercato, confermando quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto dei risultati eccellenti in questa stagione. Il team, infatti, ha conquistato ben 32 vittorie, tra le quali spicca la Roubaix di Sagan [VIDEO], facendo anche man bassa di volate con Sam Bennett e Pascal Ackermann, il ...

Mondiali di Ciclismo professionisti : il percorso e i corridori - Valverde tra i favoriti : 2 La settimana dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck [VIDEO]è arrivata al momento più atteso, quello della gara in linea dei professionisti. Domani, domenica 30 settembre, saranno 188 i corridori che si contenderanno la maglia iridata che da tre anni è sulle spalle di Peter Sagan. Il percorso particolarmente impegnativo lascia poche chance di riconferma al fuoriclasse slovacco, che vuole comunque provare l’impresa del quarto titolo ...