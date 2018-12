Ciclismo | Elia Viviani | “Obiettivo Milano-Sanremo Al Tour de France si può puntare alla

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Letizia Paternoster ancora sul podio - poi la caduta. Fatica Elia Viviani : Si è concluso ieri un lungo week-end in quel di Berlino dedicato alla terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nel velodromo teutonico tante le gare disputatesi, un po’ di difficoltà per l’Italia che paga però giustamente le molte assenze e il momento della stagione non ideale (tanti dei corridori azzurri ora sono fermi vista la conclusione dell’annata su strada). Da sottolineare però c’è l’ennesima ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Elia Viviani sesto nell’omnium - bruttissima caduta per Paternoster : Si è conclusa con tanta sfortuna la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, in quel di Berlino, per quanto riguarda la Nazionale italiana. Una bruttissima caduta ha coinvolto Letizia Paternoster nella madison al femminile: l’azzurra, in gara con Rachele Barbieri (e lanciata verso un altro gran risultato dopo il podio nell’omnium), è finita a terra mentre attendeva il cambio con la compagna di squadra. Per lei ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Obiettivo Sanremo - mi manca una vittoria al Tour’ : Con la maglia tricolore sulle spalle e le certezze date da una stagione trionfale come quella da poco conclusa, Elia Viviani sta già guardando al 2019. Il Campione d’Italia ha chiuso abbastanza presto la sua annata, vincendo l’ennesimo sprint nell’ultima tappa della Vuelta Espana, e dopo un periodo di riposo è tornato già a pedalare forte su pista. Il veronese ha appena vinto la Sei Giorni di Gand in coppia con il compagno di squadra Iljo ...

Ciclismo - Elia Viviani conquista la Sei Giorni di Gand : “Un evento speciale - da pelle d’oca” : 18 successi in una stagione non sono certo pochi. Elia Viviani lo sa e dopo aver salutato tutti da trionfatore sulle strade delle competizioni più importanti del Ciclismo mondiale, l’asso veronese ha fatto vedere di esserci anche sulla pista. Ieri è arrivato il successo nella Sei Giorni di Gand (Belgio), uno degli eventi di maggior prestigio della specialità. Per Viviani, dunque, la conferma di quel che già si era notato in precedenza, ...

Ciclismo - Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand : “Voglio dare spettacolo e vincere” : Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand che scatterà oggi e si protrarrà fino a domenica. Il veronese, reduce da una fantastica stagione su strada culminata con ben 18 successi (il professionista più vincente della stagione), si rituffa in un Velodromo a tre mesi di distanza dagli Europei dove ha conquistato l’oro con il quartetto dell’inseguimento. Il Campione Olimpico dell’omnium farà coppia col belga Iljo Keisse ...

Ciclismo - Elia Viviani pronto per il rientro su pista : corsa verso le Olimpiadi 2020. Marco Villa : “A Tokyo per una medaglia” : Dopo una bella vacanza a Lampedusa, Elia Viviani è pronto per tornare in sella e iniziare la nuova stagione con largo anticipo rispetto alla maggior parte dei colleghi. Il veronese, infatti, reduce da un’annata stellare caratterizzata da ben 18 successi (professionista più vincente al mondo nel 2018), sarà protagonista delle prove su pista in calendario nelle prossime settimane: il Campione Olimpico dell’omnium ha infatti nel mirino ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Vi racconto la mia annata perfetta. Giro d’Italia 2019? Sembra quello dei sogni” : Elia Viviani ha concluso una grandissima stagione durante la quale ha conquistato 18 successi, l’uomo più vincente della stagione tra i professionisti. Il ciclista veronese ha fatto visita alla redazione de L’Arena dove ha raccontato la sua annata perfetta: “Le giornate negative sono limitate a due: la mancata vittoria alla Gand-Wevelgem e la Sanremo dove qualcosa mi è mancato. È stata una scelta perfetta quella di correre due ...

Ciclismo - Elia Viviani : 'I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand' : Per questo l'insidioso percorso dei Mondiali 2019 che si terranno nello Yorkshire , Gran Bretagna, non può far paura, come ha spiegato lo stesso Viviani ad OA Sport: ' Sicuramente la rassegna iridata ...

Ciclismo - Elia Viviani : “I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand” : La stagione 2018 ha consacrato Elia Viviani come il velocista più forte del mondo. Sarebbe riduttivo, tuttavia, catalogare il 29enne veneto come un semplice sprinter. Il campione olimpico dell’omnium a Rio 2016 è diventato ormai un corridore completo, capace di reggere egregiamente sugli strappi, dunque adatto anche a classiche impegnative dal punto di vista altimetrico. Ricorderete la vittoria al Campionato Italiano lo scorso mese di ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Che annata tra Vuelta e Tricolore. Sono indeciso tra Giro e Tour per il 2019 - poi il Mondiale…” : Elia Viviani ha chiuso una stagione da record con ben 18 successi che lo hanno reso il corridore più vincente al Mondo nel 2018. Il velocista della Quick-Step Floors può assolutamente ritenersi soddisfatto e lo ha palesato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il veronese racconta il momento più bello della stagione: “Come emozione il podio di Madrid, alla Vuelta. Quello è stato il coronamento di una stagione ...