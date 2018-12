Cib a COP24 | agricoltura da problema a soluzione con Biogasfattobene

COP24 : Cib presenta il Biogasfattobene a Katowice nella Giornata Mondiale del Suolo : Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas e rappresentante della filiera italiana del biogas/biometano di matrice agricola, è intervenuto oggi a Katowice nel corso di COP24, nella Giornata Mondiale del Suolo, per presentare i progressi del modello agro-economico Biogasfattobene® che si candida ad essere punto di riferimento internazionale per una rivoluzione ecologica dell’agricoltura, in cui i servizi ecosistemici del Suolo ...