Chievo-Cagliari in tv | dove vedere la diretta tv Coppa Italia

Coppa Italia Cagliari - Ionita e Sau non convocati per il Chievo : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , ha chiamato 23 giocatori in vista della gara di Coppa Italia contro il Chievo. Out Ionita , per un affaticamento muscolare, e Sau , per i postumi ...

Serie A - Cagliari-Chievo 2-1 : il tabellino della partita : CAGLIARI CHIEVO 2-1, primo tempo 1-0, MARCATORI : Pavoletti, Ca, 15' pt, Castro, Ca, 14', Stepinski, C, 34' st CAGLIARI, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, dal st ...

Cagliari-Chievo 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Chievo – Resta ancora a -1 il Chievo di Ventura, che non riesce a venire a capo della crisi nerissima in cui è entrato. Alla Sardegna Arena decidono i gol di Pavoletti e Castro; accorcia le distanze Stepinski. Top: Castro; flop: Rigoni Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5.5; Srna 6, Ceppitelli 6.5, Pisacane 5.5, Padoin 6; Ionita 6, Bradaric 6 (76′ Cigarini 6), Barella 6.5 (85′ Dessena sv) ; Castro 7, Joao ...

Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1 : Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Cagliari-Chievo- Clima primaverile alla Sardegna Arena e ottima cornice di pubblico. Parte subito forte il Cagliari con un sinistro di Barella da fuori area a lato di poco. Rossoblù pimpanti e agguerriti già dalle prime frazioni di gioco. Al 6′ ci prova ancora Barella, il suo tiro a giro termina abbondantemente sulla sinistra della porta […] L'articolo Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1: Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

