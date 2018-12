Chiara Ferragni e Fedez senza veli su Instagram | eccoli a letto | la foto a luci rosse

Fedez e Chiara Ferragni come mamma li ha fatti : fan scatenati e divisi : Fedez e Chiara Ferragni come mamma li ha fatti su Instagram. Il rapper commenta con il simbolo ‘vietato ai minori di 18 anni’. I fan scatenati e divisi sulla foto adamitica e altamente intima Fedez e Chiara Ferragni osano e pubblicano su Instagram una foto adamitica, come mamma li ha fatti. Lo scatto, che cela […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni come mamma li ha fatti: fan scatenati e divisi proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez donano 36mila euro ad una fan malata di tumore : Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutare una fan malata di tumore, donandogli 36mila euro. Si tratta della somma che la coppia è riuscita a raccogliere in occasione delle nozze che si sono svolte lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. La giovane si chiama Ramona, ha 32 anni, abita a Settimo Torinese e ha dovuto subire l’amputazione di una gamba a causa della sua malattia. I soldi regalati da Fedez e Chiara serviranno ad ...

Scopri come potresti vincere una cena con Fedez e Chiara Ferragni. Leggi come fare : In occasione dell’uscita del prossimo album di Fedez, Paranoia Airlines, potreste vincere anche una cena con lui e Chiara Ferragni. Il disco esce il prossimo 25 gennaio e il rapper ha già fatto... L'articolo Scopri come potresti vincere una cena con Fedez e Chiara Ferragni. Leggi come fare proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni è di nuovo sotto accusa dai fan : "Non fai del bene - è solo business" : Chiara Ferragni nuovamente è bersagliata dai followers. Nelle ultime ore dopo la condivisione di una foto sul suo profilo Instagram, l'influencer è caduta nel fuoco incrociato degli haters. La foto ...

Da Chiara Ferragni a Silvia Grilli - tutte pazze per Osa younique : il brand made in Italy amato dalle fashion addicted [GALLERY] : Alla scoperta di Osa younique: il brand made in Italy sempre più affermato nel mondo della moda Il mondo della moda è sempre più affollato di nuovi brand e stilisti emergenti. Tante le novità e le proposte che il mercato offre, ma solo pochi riescono ad affermarsi e farsi notare dai più influenti. Tra questi ultimi c’è sicuramente OSA younique, un marchio nato pochi anni fa che ha fatto breccia nel cuore di diverse fashion addicted, ...

Fedez e Chiara Ferragni - Ramona torna a camminare grazie alla raccolta delle nozze : Ramona tornerà a camminare grazie a Chiara Ferragni e Fedez, dopo che diversi mesi fa ha subito l'amputazione di una gamba. grazie alla raccolta fondi che i Ferragnez avevano lanciato in occasione del loro matrimonio, i due neo sposi acquisteranno un arto artificiale per la giovane donna che potrà quindi tornare a camminare. L'annuncio è stato dato dalla coppia sui social, dove hanno anche condiviso uno scatto che li ritrae proprio con la ...

Fedez e Chiara Ferragni : Ramona tornerà a camminare dopo che mesi fa le è stata amputata una gamba! Leggi per saperne di più : Ramona, una ragazza di Settimo Torinese potrà tornare a camminare grazie a Fedez, al secolo Federico Lucia, e la moglie Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa d’Italia. Grazie ai soldi raccolti durante il... L'articolo Fedez e Chiara Ferragni: Ramona tornerà a camminare dopo che mesi fa le è stata amputata una gamba! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’esilarante storia d’amore di Crozza-Napalm 51 con Chiara Ferragni : “Lei pazza di me - poi si è messa di mezzo la CIA” : Crozza-Napalm 51, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, l’hater per eccellenza del web ha svelato la sua storia con Chiara Ferragni. Tra lui e l’influencer si sarebbe intromessa la CIA, mettendo in mezzo Fedez. Video Nove L'articolo L’esilarante storia d’amore di Crozza-Napalm 51 con Chiara Ferragni: “Lei pazza di me, poi si è messa di mezzo la CIA” proviene da ...

Fedez e Chiara Ferragni aiutano una ragazza a tornare a camminare : donata una protesi : Ogni promessa è debito e Fedez e Chiara Ferragni hanno mantenuto in pieno l'impegno assunto alcuni mesi fa. Poco prima del fatidico sì pronunciato in Sicilia (il primo settembre) la coppia più chiacchierata della rete aveva annunciato che i soldi del matrimonio sarebbero serviti per aiutare qualcuno in difficoltà e che avrebbero fatto una scelta tra le tante e-mail pervenute. La notizia relativa alla destinazione dei soldi ricavati per le nozze ...

Fedez e Chiara Ferragni commossi per Rebecca : il gesto che ha emozionato tutti : Fedez e Chiara Ferragni, una giornata speciale per la coppia Oggi Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso una giornata davvero molto speciale. I più informati sapranno che durante il loro matrimonio hanno organizzato una raccolta fondi per fare beneficienza. Non hanno scelto un’organizzazione a cui fare una donazione, ma hanno incontrato direttamente la persona scelta […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni commossi per Rebecca: il ...

Chiara Ferragni - la cabina armadio è finalmente pronta : ecco com’è fatto il guardaroba di un’influencer da 16 milioni di follower : Chiara Ferragni, in una story su Instagram, ha mostrato ai follower la propria cabina armadio. “ecco la novità” ha detto l’influencer, mostrando delle luci in stile camerino da star intorno allo specchio. L’altra novità, tra borse e vestiti, è la scritta che campeggia sulla sala: “The Ferragnez”. L'articolo Chiara Ferragni, la cabina armadio è finalmente pronta: ecco com’è fatto il guardaroba di ...

Intimissimi – Un Natale da star : Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker nella collezione party season [GALLERY] : Un Natale da star con Intimissimi con Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker Intimissimi presenta la sua collezione dedicata alla party season. Ad interpretare i capi due talenti d’eccezioni: Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni. L’icona di stile Sarah Jessica Parker è stata avvistata a New York indossando un top tempestato di paillettes a fantasia stelle sul davanti e tulle sul retro, che ne esaltava tutto il suo charme impeccabile. La ...

L’associazione dei pubblicitari apre agli influencer : Chiara Ferragni a bordo : Chiara Ferragni (dal profilo Instagram) Dalla fine di novembre gli influencer potranno associarsi direttamente all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap) per migliorare la trasparenza del loro operato e distinguere i messaggi pubblicitari dagli altri post. Il marketing degli influencer punta a indirizzare le scelte di acquisto degli utenti tramite persone che in qualche modo hanno un ascendente positivo. Sono i testimonial del web: ...

Chiara Ferragni - la prima parola di Leone è un nome : né il suo né Fedez. Ecco cosa ha detto : Da quando è venuto al mondo, Leone Lucia - pur senza saperlo - ha gli occhi di circa 20milioni di followers addosso: papà Fedez e mamma Chiara Ferragni infatti si divertono a postare foto, video e stories col piccolino che ...