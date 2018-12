Chi sono le 50 donne italiane più influenti nel tech

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...

Gabriel Garko gay? L’attore si confessa a Chi : “Sono stufo” : Gabriel Garko si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola domani 5 dicembre. L’amore, il lavoro, l’importanza di un periodo di riposo e il tema della omosessualità su cui spesso si trova a dover rispondere, sono stati gli argomenti trattati dalL’attore che, lontano dalle scene da qualche mese, ha approfittato di questo periodo per ritrovare la sua serenità. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie ...

Vespa : "Io sono come Noè : ho 50 anni di politica alle spalle e tutti i presidenti mi Chiedono consigli" : alle spalle, mezzo secolo di lavoro nella politica. E un'esperienza che gli ha permesso di conoscerne i segreti e i meandri. "Ho avuto rapporti stretti con tutti i presidenti del consiglio, a esclusione dei primi tre o quattro. Per cui vengono a chiedermi consigli, soprattutto gli esponenti della Terza Repubblica", ha detto Bruno Vespa, intervistato, in esclusiva, da Chi, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Rivoluzione - Uomini e ...

Gabriel Garko gay? “Sono stufo” : l’attore si racconta a Chi : Che fine ha fatto Gabriel Garko? L’ultima intervista dell’attore a Chi Gabriel Garko è tornato. Volutamente lontano dai riflettori per un breve periodo, l’attore ha scelto di raccontarsi in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie tv Mediaset è notevolmente […] L'articolo Gabriel Garko gay? “Sono stufo”: ...

Usa una tintura per capelli e risChia di morire : “Ho commesso un errore. Sono quasi morta. Non voglio che succeda ad altri” : Usa una tintura per capelli e rischia di morire. È accaduto in Francia ad Estelle, una studentessa parigina 19enne di origine inglese. Come riporta Le Parisien attorno ai primi di novembre la ragazza ha acquistato una lozione di tintura in un supermercato della Val-de-Marne per trasformare i suoi capelli biondi in neri corvino. Una volta arrivata a casa ha seguito le istruzioni sul pacchetto eseguendo il test Mantoux (o test PPD) per comprendere ...

Chievo - Pellissier : 'Non sono inferiore a nessuno. Ventura è sparito' : Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona , ha parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Se mi sento ancora un giocatore di Serie A? Io vado ogni giorno all'allenamento convinto di giocare la prossima partita da titolare. Ho sempre detto al presidente che non doveva rinnovarmi il ...

Quali sono i migliori videogioChi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Chi sono e cosa vogliono i gilet gialli : La rabbia per il rincaro dei carburanti si mescola all’insofferenza per una politica ambientalista considerata discriminatoria al di fuori delle grandi città. Leggi

A Palermo 46 persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’inChiesta antimafia : La Direzione distrettuale antimafia ha disposto il fermo di 46 persone nell’ambito di una indagine a Palermo sulla presunta ricostituzione della cosiddetta “Cupola”, la riunione dei principali esponenti mafiosi di “Cosa nostra”. Il comando provinciale ha eseguito il fermo con

Eleonora Mosco : 'Sono preti come Don Luca Favarin che svuotano le Chiese. Io il presepe lo faccio eccome' : Approfondimenti La provocazione di Don Luca Favarin: 'Quest'anno meglio non fare il presepe' 3 dicembre 2018 Le parole di Don Luca Favarin, il suo polemico invito a non fare il presepe se poi si ...

SbarChi al minimo - l'emergenza ora sono i morti in mare : Nel 2018 in Italia sono arrivati via mare appena 23mila migranti, ma il Mediterraneo resta un cimitero

Cyber attacChi - Eisenberg : Possono causare enormi danni : Roma, 3 dic., askanews, - I Cyber attacchi stanno aumentando'. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Italia Lewis Eisenberg, intervenuto a Roma durante l'apertura del primo incontro del Dialogo ...

Creative - indipendenti - ambiziose : ecco Chi sono le Millennials secondo Kiko : «I Millennials sono una generazione diversa da tutte le altre composta da persone che sono cresciute nel Web2.0 e che oggi traspongono nel mondo cosiddetto reale tutti i valori e le dinamiche ...

Clima - Greenpeace : i leader in Polonia “sono Chiamati a decidere il futuro del pianeta” : “I leader riuniti in Polonia sono a chiamati a decidere sul futuro del Pianeta. Gli impatti dei cambiamenti Climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, anche se troppo spesso vengono catalogati come maltempo. L’aumento di frequenza e intensità di alluvioni, siccità, trombe d’aria, ondate di calore e tutti i fenomeni meteorologici estremi, di cui leggiamo ormai sempre più spesso anche in Italia, è la diretta conseguenza dei ...