Chi sono e cosa fanno i 'muli' che aiutano i cybercriminali : Un’operazione di Polizia coordinata a livello europeo ha consentito l'identificazione di oltre 1.500 prestanome specializzati nel trasferimento di somme di denaro provenienti da truffe informatiche. Tra i money mules - dall’inglese, muli del denaro - individuati, la Polizia Postale ne ha scoperti 101 italiani. Chi sono i Money Mules I money mules (dall’inglese, muli destinati allo spostamento di denaro) sono ...

Lamezia - Presidente Mazzocca su 'Final Eight 2017' : "Nei giorni precedenti si sono adempiute varie prescrizioni riChieste dai Vvf" : ... reputato perfetto ad ospitare la prestigiosa kermesse nazionale che ha assegnato la Coppa Italia di A2, evento mai accaduto in altri sport nella storia di Lamezia Terme. Dalla manifestazione non c'è ...

Terremoti - esperto : “Per la mitigazione del risChio sismico in Italia sono necessarie mappature su scala regionale basate sul metodo deterministico” : “Sulla pericolosità sismica sarebbe opportuno accantonare del tutto il metodo probabilistico. Abbiamo approfondito gli studi sulla previsione deterministica della pericolosità sismica, il Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment, meglio noto come NDSHA e siamo arrivati alla conclusione che tale metodo ha fornito strumenti di valutazione della pericolosità sismica molto efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del ...

Prete scomunicato attacca la Chiesa : "Io sono un profeta - Bergoglio non è il Papa" : Intervista ad Alessandro Minutella che, ridotto allo stato laicale, ha anche "creato" un ordine di suore.

Allarme test intolleranze alimentari : “sono quasi tutti inattendibili e mettono a risChio la salute” : I test sulle intolleranze alimentari che in genere vengono somministrati da genetisti, nutrizionisti e altri professionisti del settore si possono quasi considerare delle bufale. In sostanza si tratta di esami che non hanno alcuna valenza scientifica, escluse quelle per l’intolleranza al glutine e al lattosio, e la SIAAC, ovvero la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, ha persino inserito questi test ne ‘Le cinque ...

Chi sono le 50 donne italiane più influenti nel tech : Alessandra SciuttiAlice MelocchiAlessandra Todde Barbara CaputoCecilia LaschiChiara PetrioliChiara RussoCinzia SilvestriDaria LoiDonatella SciutoElena FerrariElisa RomondiaElisabetta RomanoFausta PavesioFrancesca GabrielliFrancesca PatellaniFrancesca TranquilliFrancesca VergaraGea SmithGianna MartinengoGigliola FalvoGioia ManettiGrazia VittadiniIsabella NovaLaura GoriLorella CarimaliLucia Di MassoManuela RaffatelluMariarosaria TaddeoMartina ...

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...

Gabriel Garko gay? L’attore si confessa a Chi : “Sono stufo” : Gabriel Garko si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola domani 5 dicembre. L’amore, il lavoro, l’importanza di un periodo di riposo e il tema della omosessualità su cui spesso si trova a dover rispondere, sono stati gli argomenti trattati dalL’attore che, lontano dalle scene da qualche mese, ha approfittato di questo periodo per ritrovare la sua serenità. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie ...

Vespa : "Io sono come Noè : ho 50 anni di politica alle spalle e tutti i presidenti mi Chiedono consigli" : alle spalle, mezzo secolo di lavoro nella politica. E un'esperienza che gli ha permesso di conoscerne i segreti e i meandri. "Ho avuto rapporti stretti con tutti i presidenti del consiglio, a esclusione dei primi tre o quattro. Per cui vengono a chiedermi consigli, soprattutto gli esponenti della Terza Repubblica", ha detto Bruno Vespa, intervistato, in esclusiva, da Chi, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Rivoluzione - Uomini e ...

Gabriel Garko gay? “Sono stufo” : l’attore si racconta a Chi : Che fine ha fatto Gabriel Garko? L’ultima intervista dell’attore a Chi Gabriel Garko è tornato. Volutamente lontano dai riflettori per un breve periodo, l’attore ha scelto di raccontarsi in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie tv Mediaset è notevolmente […] L'articolo Gabriel Garko gay? “Sono stufo”: ...

Usa una tintura per capelli e risChia di morire : “Ho commesso un errore. Sono quasi morta. Non voglio che succeda ad altri” : Usa una tintura per capelli e rischia di morire. È accaduto in Francia ad Estelle, una studentessa parigina 19enne di origine inglese. Come riporta Le Parisien attorno ai primi di novembre la ragazza ha acquistato una lozione di tintura in un supermercato della Val-de-Marne per trasformare i suoi capelli biondi in neri corvino. Una volta arrivata a casa ha seguito le istruzioni sul pacchetto eseguendo il test Mantoux (o test PPD) per comprendere ...

Chievo - Pellissier : 'Non sono inferiore a nessuno. Ventura è sparito' : Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona , ha parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Se mi sento ancora un giocatore di Serie A? Io vado ogni giorno all'allenamento convinto di giocare la prossima partita da titolare. Ho sempre detto al presidente che non doveva rinnovarmi il ...

Quali sono i migliori videogioChi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Chi sono e cosa vogliono i gilet gialli : La rabbia per il rincaro dei carburanti si mescola all’insofferenza per una politica ambientalista considerata discriminatoria al di fuori delle grandi città. Leggi