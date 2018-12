Chi l' ha visto? Anticipazioni puntata del 5 dicembre 2018

Alessandria - ritrovata la 15enne scomparsa da Como : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Gianluca Nappo si è occupato del caso della giovane Annamaria (15 anni). La ragazza era scomparsa domenica 25 Novembre. Si trattava senza dubbio di un caso urgente data anche la giovanissima età di Annamaria, la quale vive a Fino Mornasco, in provincia di Como. L'adolescente è una studentessa ed allo stesso tempo una promessa del nuoto agonistico. Per fortuna, questo caso si è chiuso ...

"Ecco cosa è successo quando Diana ha visto Camilla in Chiesa" : Prima di Harry e William, il matrimonio di Lady Diana e del Principe Carlo, è stato uno degli eventi più chiacchierati della storia contemporanea. C'era sfarzo, opulenza e tanta rabbia repressa. Un ...

Scomparso Paolo Tasso : avvistato a Firenze tre mesi fa - appello a 'Chi l'ha visto?' : Di recente, il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' ha segnalato la scomparsa di Paolo Tasso (39 anni) sparito da Moncalieri (Torino) lo scorso 18 Settembre. La foto dell'uomo è stata condivisa sui social network e numerosi abitanti di Coazze lo hanno identificato in 'Thunder', un personaggio abbastanza noto in paese e, da quello che leggiamo sull'Eco del Chisone, residente in alta Val Sangone. Secondo quanto apprendiamo da 'Chi l'ha visto?', il ...

Regeni - la procura del Cairo Chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : ROMA. La procura generale d'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi segreti egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione di ...

Regeni - la procura del Cairo Chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : Gli inquirenti egiziani rifiutano di indagare gli agenti dei servizi segreti per cui procedono i pm di Roma. "Non esiste un registro dei sospettati nel nostro ordinamento". E sollevano dubbi sul perché il ricercatore non avesse uno specifico permesso da studente

Condannato in via definitiva - marocChino torna in Italia col visto turistico : È finito in manette a Bologna poco dopo esser atterrato all"aeroporto Marconi.Si tratta di Abderrahmane Moussaid, 32enne marocchino Condannato in via definitiva a 5 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per le accuse di violenza sessuale di gruppo continuata, rapina in concorso e lesioni aggravate. Ciò che lascia maggiormente di stucco è che lo straniero abbia ricevuto un visto turistico della durata di 6 mesi proprio dall"ambasciata Italiana di ...

Guerrina Piscaglia - ‘Chi l’ha Visto?’ torna a parlare di Padre Graziano : cosa è successo : Caso Guerrina Piscaglia, per Padre Graziano si avvicina il giorno dell’ultimo grado di giudizio. Il 20 febbraio 2019 la Cassazione si esprimerà su Gratien Alabi, riconosciuto colpevole di omicidio e occultamento del cadavere in Corte d’Assise ad Arezzo e in Corte d’Appello d Firenze dove la pena inflitta è scesa da 27 a 25 anni. Alabi, sacerdote congolese dei Premostratensi, è agli arresti a Roma nel convento del suo ordine. Si è ...

La mitica Erica Jorger reclusa contro la sua volontà in una casa di riposo di Merano? Anche Chi l'Ha Visto si occupa del caso : MERANO . Questa sera il programma televisivo di Rai3 " Chi l'Ha Visto " potrebbe ritornare a parlare della vicenda di Erica Jorger , oggi 79enne, che secondo l'amica Anita Zani Rocca sarebbe reclusa ...

A poChi giorni dal lancio Battlefield V ha già visto il primo taglio di prezzo negli USA : pochi giorni dopo il lancio, Battlefield V ha visto il suo primo calo dei prezzi nei due principali rivenditori statunitensi.Lo sparatutto non sembra andare bene dal punto di vista delle vendite retail. Questo è molto chiaro guardando i primi dati relativi al Regno Unito , ma sembra che negli Stati Uniti non sia andato molto meglio.Come riporta VG247.com, l'edizione standard di Battlefield V, che è stata appena pubblicata il 20 novembre, è ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera il caso di Emanuele Sceri : Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento di stasera del programma, darà spazio al caso di Emanuele Sceri, che ha raggiunto una svolta nelle indagini.

Chi l'ha visto? Anticipazioni puntata del 28 novembre 2018 - : Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di scomparsa e delle grandi inchieste di cronaca nera, focalizzerà la propria attenzione sulla misteriosa morte del parà Emanuele Scieri. Si ...

Chi l’ha visto : anticipazioni 28 novembre - il giallo di Emanuele Scieri : Chi l’ha visto anticipazioni 28 novembre – Il programma di Federica Sciarelli ritorna nella prima serata di mercoledì con nuovi casi di cronaca. L’approfondimento della puntata riguarda la morte del paracadutista Emanuele Scieri, avvenuta 19 anni fa e mai risolta per oltre un decennio. Le anticipazioni di Chi l’ha visto ci parlano delle ultime notizie, in seguito alla riapertura del caso. Chi l’ha visto ...

Rimini - ancora nessuna traccia di Giovanni Succi : il caso arriva a 'Chi l'ha visto?' : Il caso di Giovanni Succi (68 anni) il cacciatore di Santarcangelo (Rimini) scomparso lo scorso mercoledì, è arrivato a 'Chi l'ha visto?'. Il noto programma di Rai3 ha lanciato un appello con la speranza che l'uomo possa essere ritrovato. Il pensionato era uscito assieme ad alcuni amici per la consueta battuta di caccia, per poi allontanarsi dal gruppo in un secondo momento assieme a due cani. Da quel momento, del signor Succi si sono perse ...

Inter - per Dalbert l'infortunio risChia di essere più serio del previsto : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , preoccupano le condizioni di Dalbert . l'infortunio del terzino brasiliano dell'Inter, per cui era previsto uno stop di almeno 20 giorni, rischia di essere più serio del previsto con i tempi ...