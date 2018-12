Chi è davvero e altre 9 cose che | forse | non sai su Banksy

NiChi Vendola - l'annuncio a Chi : «Ora Tobia è davvero mio figlio» : Mio figlio saprà tutta la verità su come è venuto al mondo'. E l'ex governatore della Puglia racconta riguardo all'infarto che lo 'ha colpito poco tempo fa: 'In un soffio la morte può invadere la tua ...

NiChi Vendola annuncia in esclusiva a Chi : "Ora Tobia è davvero mio figlio" : Nichi Vendola ha annunciato in esclusiva nel numeri di Chi in uscita il 5 dicembre, che Tobia, ora è "davvero" suo figlio.Tobia è sempre stato mio figlio, ma il tribunale di Roma mi ha riconosciuto l'adottabilità e quindi da ora in poi porterà anche il mio cognome.Vendola infatti, tre anni fa scelse di avere un figlio assieme al compagno Ed Testa, mediante la gestazione per altri in California e le polemiche non sono ...

NiChi Vendola annuncia : "Ora Tobia è davvero mio figlio" : Tre anni fa ha scelto di avere un figlio insieme al suo compagno Ed Testa tramite gestazione per altri in California, oggi Nichi Vendola può dire di aver realizzato il suo sogno in tutto e per tutto. L'annuncio arriva direttamente da un'intervista pubblicata sul settimanale Chi in cui l'ex Governatore della Puglia è felice per l'evoluzione della vicenda:Tobia è sempre stato mio figlio, ma il tribunale di Roma mi ha riconosciuto ...

Fredy Pacini - colpo di scena nelle indagini : Chi è davvero la vittima : Il 29enne moldavo ucciso dal gommista di Monte San Savino non si chiama Tonjoc Vitalie, ma Mircea Vitalie. Non era...

F1 - Kubica si sente già a suo agio in Williams : “ottimo il feeling con la macChina - Russell poi è davvero simpatico” : Il pilota polacco ha commentato la sessione di test conclusa ad Abu Dhabi, facendo un primo resoconto della sua nuova avventura alla Williams Buone le sensazioni per Robert Kubica dopo il primo test al volante della Williams, il polacco ha completato ben 56 giri, ottenendo come miglior risultato il tempo di 1:40.265. Photo4/LaPresse L’obiettivo non era certamente quello della velocità, il driver di Cracovia invece si è concentrato ...

Aquarius - i rifiuti dei migranti sono davvero un risChio per la nostra salute? : Ma è proprio vero che i migranti, oltre a essere brutti, sporchi e cattivi, attentano alla nostra salute con i loro rifiuti? Pochi giorni fa, infatti, la magistratura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée per un reato particolare: il traffico illecito di rifiuti sanitari infettivi quali indumenti contaminati indossati da extracomunitari, scarti degli alimenti somministrati agli ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che affossa il M5s : Chi comanda davvero nel governo : E se Luigi Di Maio non contasse più niente? I numeri dicono che il capo politico dei Cinque stelle, nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo, e sopra tutto vice premier in condominio con Matteo ...

Tutti i nomi dello smartphone Huawei pieghevole : come si Chiamerà davvero? : Per ora lo identifichiamo come lo smartphone pieghevole Huawei ma è indubbio che il device pieghevole del produttore cinese avrà un suo nome di modello specifico. Sulle possibili etichettature dello smartphone quest'oggi abbiamo nuove anticipazioni grazie all'autorevole fonte Android Headlines che ci fornisce un poker di opzioni più che papabili e tutte da analizzare. Una cosa sembra più che certa: lo smartphone pieghevole Huawei sarà ...

Aquarius - cosa c’è davvero nelle carte di una inChiesta che fa acqua da tutte le parti : Mesi di indagini, centinaia di intercettazioni e un solo sequestro di rifiuti: la procura di Catania si occupa ancora di Ong incriminando Medici senza frontiere per l'ecoreato di traffico illecito e paventando rischi sanitari di trasmissione infettiva nello smaltimento di indumenti e scarti alimentari.Continua a leggere

Emmanuel Macron e Angela Merkel - adesso è finita davvero : euro-sChiaffo senza precedenti - li umiliano : ... il ministro italiano dell' Economia, Giovanni Tria, si è trovato sostanzialmente isolato nella difesa del sistema attuale che prevede una maggioranza qualificata dei titoli emessi con il nuovo ...

PSG - giovani calciatori catalogati in base alla propria etnia : il club parigino risChia davvero grosso : Sulla base delle rivelazioni di Football Leaks, la Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per valutare eventuali reati commessi dal club transalpino La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulle rivelazioni di Football Leaks, pubblicate dal sito Mediapart, relative al database del Psg nel quale i giocatori venivano catalogati in base alla loro etnia. Gli investigatori stanno valutando eventuali reati, tra cui quello di ...

OcChiali luce blu Nowave - funzionano davvero per Chi sta molte ore davanti al PC : ... unendo il tutto al design e allo stile italiano in una linea di Occhiali perfetti tanto per chi pratica gli e-sport quanto per chi lavora in ufficio e con lenti sia neutre che graduate . Vediamo più ...

Vittorio Feltri - Forza Italia porta in piazza quattro gatti spaesati : 'Cosa risChia davvero alle urne' : Ieri Forza , o Debolezza, Italia ha tentato di organizzare a Torino una manifestazione popolare in appoggio alla realizzazione del Tav ed ha fallito. All' appuntamento sono arrivati quattro gatti ...

Vodafone ‘boccia’ la strategia di Iliad. Chi ha davvero ragione : L’uso di un marketing particolarmente aggressivo e l’offerta a prezzi convenienti può permettere l’ingresso di un nuovo operatore anche in quei mercati dove i costi d’ingresso sono elevati, come nelle telecomunicazioni. Diversa la situazione quando i player dominanti gestiscono in prima persona il passaggio tecnologico che dà loro un vantaggio competitivo difficile da superare per chiunque. Nick Read, Ceo di Vodafone Group, ha sostenuto che il ...