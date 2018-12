Chi è Armando Spataro | il pm che ha bacchettato Salvini

Diego Armando Maradona non riesce a camminare/ Il suo Chi rurgo : “Gli servono due protesi alle ginoc Chi a” : Diego Armando Maradona non riesce a camminare . Il suo chirurgo rivela: “Gli servono due protesi alle ginocchia, non ha più cartilagine”. Le ultime notizie sul Pibe de oro(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Tre scaglioni per la "pace fiscale". Il sottosegretario Armando Siri svela l'ultima ipotesi : "Ma per i tecnici si risChia un buco" : "La pace fiscale non è per gli evasori, ma per chi è in regola con la dichiarazione dei redditi e non ha risorse per pagare perché ha difficoltà economiche". Lo afferma il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri (Lega), parlando dell'attesa operazione di pace con il fisco che dovrebbe rientrare nel prossimo decreto collegato alla manovra. "Il M5S se c'è da dare una mano ai contribuenti in ...