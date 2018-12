Caserta | famiglia sequestrata in casa e rapinata forse da una banda di stranieri

Blastingnews

: Campania, famiglia sequestrata e rapinata in casa da banda di stranieri - GAurunca : Campania, famiglia sequestrata e rapinata in casa da banda di stranieri - Vivaorre1 : Campania, famiglia sequestrata e rapinata in casa da banda di stranieri -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse ore nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Macerata Campania, dove un'interaè stata dapprimaall'interno della propria abitazione e subito dopoda unadi malviventiche avevano 'annusato l'affare'. Il branco, secondo quanto riferisce il noto quotidiano Il Mattino, ha innanzitutto fatto irruzione all'interno della villa, poi ha immobilizzato padre, madre e figlio, per poi dirigersi verso la cassaforte di, riuscendo a prelevare del denaro e degli oggetti preziosi, prima di fuggire immediatamente via.Rapina ada un gruppo diSecondo quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, quella trascorsa tra il 3 e il 4 dicembre è stata una vera e propria notte di terrore per laresidente ...