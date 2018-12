Case in costruzione senza permessi | sequestro e denuncia al Sant' Elia

Maltempo - Conte : “In settimana i primi fondi”. Casellati : “Pericolo costante - serve normativa per ricostruzione rapida” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia, tra i territori di Palermo e Agrigento, travolti dal Maltempo nella notte. Il vicepresidente Matteo Salvini in Veneto, nel Bellunese sconvolto nei giorni scorsi. Entrambi in elicottero per sorvolare le zone piegate dalla furia delle acque, quella che cade dal cielo e quella che esonda dai fiumi. Conte – che farà anche visita ai familiari delle vittime al Policlinico di Palermo e ...